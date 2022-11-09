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Экономика

Годовая инфляция в России замедлилась до 12,52%

Ведомости

Потребительская инфляция в России на неделе с 1 по 7 ноября замедлилась до 12,52% в годовом выражении против 12,69% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

«В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться и по состоянию на 7 ноября составили 12,52% г/г.», – говорится в документе.

За отчетный период инфляция составила 0,01%. В продовольственном сегменте рост цен замедлился до 0,13% после 0,14% за предыдущую неделю на фоне замедления подорожания плодоовощной продукции (1,32% после 1,68%). В группе непродовольственных товаров цены снизились на 0,06%, а сегменте регулируемых и туристических услуг – на 0,13%.

В октябре инфляция в помесячном выражении ускорилась до 0,18% после 0,05% в сентябре, в годовом – замедлилась до 12,63% после 13,68% в сентябре. 

Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных