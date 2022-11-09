Годовая инфляция в России замедлилась до 12,52%
Потребительская инфляция в России на неделе с 1 по 7 ноября замедлилась до 12,52% в годовом выражении против 12,69% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
«В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться и по состоянию на 7 ноября составили 12,52% г/г.», – говорится в документе.
За отчетный период инфляция составила 0,01%. В продовольственном сегменте рост цен замедлился до 0,13% после 0,14% за предыдущую неделю на фоне замедления подорожания плодоовощной продукции (1,32% после 1,68%). В группе непродовольственных товаров цены снизились на 0,06%, а сегменте регулируемых и туристических услуг – на 0,13%.
В октябре инфляция в помесячном выражении ускорилась до 0,18% после 0,05% в сентябре, в годовом – замедлилась до 12,63% после 13,68% в сентябре.
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.
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