Минэкономразвития сообщило о замедлении годовой инфляции до 12,88%
Инфляция в России по состоянию на 31 октября замедлилась до 12,69% в годовом выражении против 12,88% неделей ранее. Такие данные содержатся в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
За неделю с 25 по 31 октября инфляция составила 0,07%.
«В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,17% за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции. На непродовольственные товары цены практически не изменились (0,01%)», — говорится в материалах ведомства.
Недельный рост цен на туристические и регулируемые услуги замедлился до 0,04% благодаря снижению темпов роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы и снижению стоимости услуг гостиниц и санаториев.
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.