EUobserver: ЕС согласовал ослабление санкций для нескольких предпринимателей из России

Вопрос ослабления ограничений в отношении российского экспорта удобрений стал одной из причин затянувшегося обсуждения ЕС девятого пакета санкций против России. Еще 12 декабря глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что переговоры продолжаются из-за уточнения «необходимых исключений», необходимых для «минимизации сопутствующего ущерба». После встречи представителей стран ЕС 14 декабря стало известно, что разногласия связаны с вопросом, должен ли ЕС облегчить экспорт российских удобрений через европейские порты даже в тех случаях, когда они произведены компаниями, чьи владельцы внесены в санкционные списки. На встрече 15 декабря страны ЕС смогли согласовать новые ограничения, которые будут официально утверждены сегодня, 16 декабря.