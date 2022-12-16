EUobserver: ЕС согласовал ослабление санкций для нескольких предпринимателей из России
Представители стран Евросоюза договорились о частичном ослаблении санкций в отношении пяти российских предпринимателей, занимающихся производством и экспортом удобрений, пишет портал EUobserver со ссылкой на дипломатические источники.
Ослабление санкций, как утверждается, коснется основателя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко и его жены Александры, главы «ФосАгро» Андрея Гурьева, крупнейшего акционера «Акрона» Вячеслава Кантора, владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина и основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Все они сейчас включены в санкционный список ЕС – им запрещен въезд на территорию объединения, а их активы заморожены из-за поддержки российской спецоперации на Украине.
Ослабление санкций, согласованное послами Евросоюза на встрече 15 декабря, позволит отдельным странам ЕС размораживать средства этих бизнесменов, если это необходимо для финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в Африку. Для этого страны должны будут проконсультироваться с Еврокомиссией.
Против этой меры выступали Польша и страны Балтии, которые, как стало известно ранее, считают, что российские предприниматели будут злоупотреблять этой «лазейкой» в санкционном режиме ЕС. Представители этих стран угрожали заблокировать ослабление санкций, если средства будут разморожены сразу во всех странах ЕС. Однако исключения были поддержаны «тяжеловесами» Евросоюза Германией, Францией и Нидерландами, а также Бельгией, Италией, Португалией и Испанией. В результате после 11 часов обсуждения стороны смогли достичь компромисса.
«Мы не можем рисковать голодом и нехваткой продовольствия из-за правил санкций ЕС, неосуществимых для портовых властей», – сказал порталу один из дипломатов.
Вопрос ослабления ограничений в отношении российского экспорта удобрений стал одной из причин затянувшегося обсуждения ЕС девятого пакета санкций против России. Еще 12 декабря глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что переговоры продолжаются из-за уточнения «необходимых исключений», необходимых для «минимизации сопутствующего ущерба». После встречи представителей стран ЕС 14 декабря стало известно, что разногласия связаны с вопросом, должен ли ЕС облегчить экспорт российских удобрений через европейские порты даже в тех случаях, когда они произведены компаниями, чьи владельцы внесены в санкционные списки. На встрече 15 декабря страны ЕС смогли согласовать новые ограничения, которые будут официально утверждены сегодня, 16 декабря.
С начала спецоперации России на Украине ЕС ввел против РФ уже восемь пакетов санкций. Предыдущий из них был принят 6 октября. В частности, в него вошло ограничение стоимости нефти. Оно вступило в силу 5 декабря. Страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель.