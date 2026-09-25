МИД анонсировал ответ на санкции против экс-главы RT France

21 января 2023 г. МИД России предупредил об ответных мерах после блокировки счетов RT France во Франции. В тот же день телеканал объявил о прекращении работы из-за заморозки счетов. 18 сентября 2026 г. Москва расширила список представителей ЕС с запретом на въезд в Россию в ответ на 21-й пакет европейских санкций.