МИД анонсировал ответ на санкции против экс-главы RT France
Россия примет ответные меры на санкции Евросоюза против бывшего руководителя RT France Ксении Федоровой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На русофобские выпады соответствующих стран <...> будет дан надлежащий ответ», – говорится в ее комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.
2 июля Суд ЕС разрешил уголовное преследование за распространение материалов российских СМИ, вещание которых запрещено в Евросоюзе. Тогда Захарова заявила, что такое решение создает условия для преследования европейцев за публикацию материалов RT. Запрет на вещание RT и Sputnik в ЕС действует с марта 2022 г.
21 января 2023 г. МИД России предупредил об ответных мерах после блокировки счетов RT France во Франции. В тот же день телеканал объявил о прекращении работы из-за заморозки счетов. 18 сентября 2026 г. Москва расширила список представителей ЕС с запретом на въезд в Россию в ответ на 21-й пакет европейских санкций.