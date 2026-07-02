Захарова: преследование за репосты RT развязывает руки для репрессий в ЕС

Захарова: преследование за репосты RT развязывает руки для репрессий в ЕСЕвропейцы теперь могут стать фигурантами уголовных дел
Уголовное преследование граждан за публикацию материалов Russia Today (RT) развязывает европейским странам руки для репрессий против населения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.
«Созданный прецедент развязывает руки властям любой из стран блока для массовых репрессий против обычных жителей, имеющих собственную, отличную от навязываемой "сверху", точку зрения на происходящие в мире события», – говорится в сообщении.
2 июля четвертая палата Суда Евросоюза разрешила уголовное преследование физлиц за размещение в открытом доступе материалов запрещенных на территории блока СМИ. В контексте России речь идет о контенте RT и других операторов, против которых введены санкции ЕС.
Запрет на вещание RT и Sputnik в ЕС действует с марта 2022 г. Европейские власти объясняли рестрикции «дезинформацией и манипулированием» информацией.