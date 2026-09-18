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Главная / Политика /

Россия ответила на 21-й пакет санкций Евросоюза

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия в ответ на 21-й пакет санкций значительно расширила список представителей Евросоюза (ЕС), которым запрещен въезд на территорию РФ. Об этом МИД России сообщил на своем сайте.

Как отметило ведомство, в список вошли лица, причастные к действиям, направленным против интересов и безопасности РФ. Ограничения также введены против враждебно настроенных к РФ «гражданских активистов», представителей академического сообщества и европейских парламентариев, поддерживавших антироссийские законопроекты.

«Наша страна продолжит твердо придерживаться своего внешнеполитического курса, нацеленного на защиту национальных интересов», – говорится в заявлении.

23 июля ЕС утвердил 21-й пакет ограничительных мер против России, включив в санкционные списки 170 организаций и 48 физических лиц. ЕС заморозил активы и ввел запрет на предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финансовым учреждениям. Ограничения также затронули четыре иностранных банка и 33 кредитно-финансовые организации.

22 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сравнил санкции ЕС с безумием. По его словам, Россия считает введенные ЕС ограничения незаконными с точки зрения международного права. При этом, как отметил представитель Кремля, предыдущие пакеты санкций косвенно били по Европе, нанося многомиллиардный ущерб.

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