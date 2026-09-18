Россия ответила на 21-й пакет санкций Евросоюза

Как отметило ведомство, в список вошли лица, причастные к действиям, направленным против интересов и безопасности РФ. Ограничения также введены против враждебно настроенных к РФ «гражданских активистов», представителей академического сообщества и европейских парламентариев, поддерживавших антироссийские законопроекты.