ЕС снял санкции с бывшего ректора Крымского университета Фалалеева
Евросоюз снял санкции с бывшего ректора Крымского университета им. Вернадского Андрея Фалалеева, следует из документа, размещенного в официальном журнале ЕС.
«На основании проведенного Советом [ЕС] обзора индивидуальных обозначений, изложенных в приложении к решению 2014/145/CFSP, необходимо обновить информацию о 104 физических лицах и 71 организации. Кроме того, из этого приложения следует удалить записи о трех умерших лицах и четыре другие записи», – говорится в тексте документа.
Из санкционного списка помимо Фалалеева также исключили бизнесмена Алишера Усманова, банкира Михаила Фридмана и компанию Redbird Corporate Services.
Фалалеев был включен в санкционный список в 2023 г.
22 сентября агентство Reuters писало, что послы 27 стран ЕС согласовали снятие санкций с Усманова и Фридмана. Вместе с тем впервые в истории Евросоюз согласовал продление санкций против России сразу на три года. Всего в список включены около 3000 физических и юридических лиц.