ЕС снял санкции с бывшего ректора Крымского университета Фалалеева

22 сентября агентство Reuters писало, что послы 27 стран ЕС согласовали снятие санкций с Усманова и Фридмана. Вместе с тем впервые в истории Евросоюз согласовал продление санкций против России сразу на три года. Всего в список включены около 3000 физических и юридических лиц.