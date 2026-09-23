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ЕС снял санкции с бывшего ректора Крымского университета Фалалеева

Анна Суслова

Евросоюз снял санкции с бывшего ректора Крымского университета им. Вернадского Андрея Фалалеева, следует из документа, размещенного в официальном журнале ЕС.

«На основании проведенного Советом [ЕС] обзора индивидуальных обозначений, изложенных в приложении к решению 2014/145/CFSP, необходимо обновить информацию о 104 физических лицах и 71 организации. Кроме того, из этого приложения следует удалить записи о трех умерших лицах и четыре другие записи», – говорится в тексте документа.

Из санкционного списка помимо Фалалеева также исключили бизнесмена Алишера Усманова, банкира Михаила Фридмана и компанию Redbird Corporate Services.

Фалалеев был включен в санкционный список в 2023 г.

22 сентября агентство Reuters писало, что послы 27 стран ЕС согласовали снятие санкций с Усманова и Фридмана. Вместе с тем впервые в истории Евросоюз согласовал продление санкций против России сразу на три года. Всего в список включены около 3000 физических и юридических лиц.

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