ЕС продлил санкции против России на три года

Как уточнил Совет ЕС, меры включают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов всем, кто внесен в санкционный список. Кроме того, организация заявила, что решила не продлевать рестрикции в отношении трех физических и одного юридического лица, а также исключила из перечня трех умерших.