Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
AFLT32,9+2,27%CNY Бирж.12,6+0,84%IMOEX2 300,09+1,86%RTSI861,92+1,9%RGBI112,32-0,31%RGBITR768,16-0,27%
Главная / Политика /

ЕС продлил санкции против России на три года

При этом ограничения сняты с трех физических и одного юридического лица
Сергей Пахомов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Совет Евросоюза (ЕС) принял решение о продлении санкционных ограничений в отношении России до 22 сентября 2029 г. Об этом организация сообщила на своем сайте.

«Действующие ограничительные меры распространяются на более чем 3000 физических и юридических лиц», – говорится в сообщении.

Как уточнил Совет ЕС, меры включают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов всем, кто внесен в санкционный список. Кроме того, организация заявила, что решила не продлевать рестрикции в отношении трех физических и одного юридического лица, а также исключила из перечня трех умерших.

Читайте также:Как зарубежные СМИ оценили одобрение в США «санкций Грэма» против России

22 сентября послы 27 стран ЕС договорились об отмене санкций против российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Кроме того, ЕС впервые в истории согласовал продление санкций против России сразу на три года.

21 сентября послы 27 стран ЕС предварительно согласовали снятие санкций с Усманова и Фридмана. Договоренность стала частью пакетного соглашения о продлении санкций на три года вместо обычных шести или 12 месяцев. По данным Reuters, Франция вслед за Словакией выступила за исключение Усманова из санкционного списка, после чего Люксембург потребовал снять ограничения с Фридмана.

Читайте также:Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2028 года
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь