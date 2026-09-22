ЕС продлил санкции против России на три года

ЕС продлил санкции против России на три годаПри этом ограничения сняты с трех физических и одного юридического лица
Совет Евросоюза (ЕС) принял решение о продлении санкционных ограничений в отношении России до 22 сентября 2029 г. Об этом организация сообщила на своем сайте.
«Действующие ограничительные меры распространяются на более чем 3000 физических и юридических лиц», – говорится в сообщении.
Как уточнил Совет ЕС, меры включают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов всем, кто внесен в санкционный список. Кроме того, организация заявила, что решила не продлевать рестрикции в отношении трех физических и одного юридического лица, а также исключила из перечня трех умерших.
22 сентября послы 27 стран ЕС договорились об отмене санкций против российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Кроме того, ЕС впервые в истории согласовал продление санкций против России сразу на три года.
21 сентября послы 27 стран ЕС предварительно согласовали снятие санкций с Усманова и Фридмана. Договоренность стала частью пакетного соглашения о продлении санкций на три года вместо обычных шести или 12 месяцев. По данным Reuters, Франция вслед за Словакией выступила за исключение Усманова из санкционного списка, после чего Люксембург потребовал снять ограничения с Фридмана.