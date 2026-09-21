Reuters: ЕС намерен отменить санкции против Усманова и Фридмана

ЕС ввел ограничения против обоих бизнесменов в 2022 г. Они предусматривают заморозку активов в Евросоюзе и запрет на въезд. В марте 2026 г. ЕС продлил персональные санкции более чем против 2600 физических и юридических лиц до 15 сентября. В июле Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России, расширив действующие ограничения.