Reuters: ЕС намерен отменить санкции против Усманова и Фридмана
Послы 27 стран Евросоюза предварительно согласовали снятие санкций с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Ограничения отменят, если в ближайшие часы ни одно из государств – членов ЕС не выступит против решения.
Договоренность стала частью пакетного соглашения о продлении санкций в отношении нескольких тысяч российских физических и юридических лиц на три года вместо обычных шести или 12 месяцев. По данным Reuters, Франция вслед за Словакией выступила за исключение Усманова из санкционного списка, после чего Люксембург потребовал снять ограничения с Фридмана, говорят источники агентства.
Ранее согласование продления санкций уже затягивалось из-за разногласий по Усманову. 12 сентября Франция и Словакия поддержали исключение бизнесмена из санкционного списка. Через два дня Politico сообщило, что ряд стран ЕС потребовали снять ограничения и с Фридмана. Из-за этого вопроса постоянные представители стран ЕС не смогли договориться о продлении санкций.
ЕС ввел ограничения против обоих бизнесменов в 2022 г. Они предусматривают заморозку активов в Евросоюзе и запрет на въезд. В марте 2026 г. ЕС продлил персональные санкции более чем против 2600 физических и юридических лиц до 15 сентября. В июле Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России, расширив действующие ограничения.