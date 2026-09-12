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Франция поддержала исключение Алишера Усманова из санкционного списка

Анна Суслова

Франция вслед за Словакией выступила за исключение российского бизнесмена Алишера Усманова из санкционных списков, сообщает Euronews.

«Правительство Франции присоединилось к Словакии в попытках добиться исключения российско-узбекского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка», – говорится в сообщении.

Однако решение Парижа не вызывает понимания у других европейских стран, отмечает телеканал. По словам европейского источника, это вызвало «множество вопросов о мотивах» Франции. Он также отметил, что причины такого решения – экономические соображения.

Сейчас в санкционный список Евросоюза входят более 3000 физических и юридических лиц. Действие списка должно быть продлено 15 сентября.

23 июля ЕС утвердил 21-й пакет ограничительных мер против России, включив в санкционные списки 170 организаций и 48 физических лиц. Евросоюз заморозил активы и ввел запрет на предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финансовым учреждениям. Ограничения также затронули четыре иностранных банка и 33 кредитно-финансовые организации.

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