Politico: Словакия потребовала снять ограничения с Усманова и Фридмана в Европе

Сейчас в Словакии работает правительство под руководством Роберта Фицо, который выступает за диалог с Россией. Весной 2025 г. санкции с девяти россиян предлагал снять Будапешт – помимо Фридмана в этом списке фигурировали Усманов, а также Дмитрий Мазепин. На тот момент в Венгрии было правительство Виктора Орбана, также поддерживающего контакты с Москвой.