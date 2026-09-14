Politico: Словакия потребовала снять ограничения с Усманова и Фридмана в Европе
Постоянные представители государств ЕС не смогли согласовать продление санкций против России, передает Politico со ссылкой на слова пяти европейских дипломатов. По данным издания, Словакия потребовала исключить из списка ограничений бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.
Франция попыталась достичь компромисса, предложив исключить из списка только Усманова, говорится в материале. Другие столицы не собирались рассматривать вопрос об исключении кого-либо из списков в связи с продолжением боевых действий на Украине.
Кроме того, Словакия не желает поддерживать длительный срок действия антироссийских санкций в 12 месяцев. Послы ЕС соберутся позже 14 сентября для дальнейшего обсуждения.
Сейчас в Словакии работает правительство под руководством Роберта Фицо, который выступает за диалог с Россией. Весной 2025 г. санкции с девяти россиян предлагал снять Будапешт – помимо Фридмана в этом списке фигурировали Усманов, а также Дмитрий Мазепин. На тот момент в Венгрии было правительство Виктора Орбана, также поддерживающего контакты с Москвой.
Ограничения Евросоюза введены «в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». В марте Евросоюз исключил из антироссийского санкционного списка двоих человек и пятерых умерших лиц. Их имена не разглашались. Тогда санкции в отношении более чем 2600 физических и юридических лиц остались в силе как минимум до 15 сентября 2026 г.