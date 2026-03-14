Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Совет ЕС исключил двух человек из антироссийского санкционного списка

Евросоюз исключил из антироссийского санкционного списка двух человек и пятерых умерших лиц, чьи имена не разглашаются. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Советом ЕС.

В документе также отмечается, что санкции в отношении более чем 2600 физических и юридических лиц останутся в силе как минимум до 15 сентября 2026 г. Ограничительные меры введены «в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Послы 27 стран Европейского союза 14 марта пришли к соглашению о продлении списка санкций против более чем 2600 российских физических и юридических лиц еще на шесть месяцев – до 15 сентября. При этом из перечня не был исключен финансист Михаил Фридман, который добивался соответствующего решения в суде.

Евросоюз ввел санкции против Фридмана в феврале 2022 г. Оснований было два: поддержка действий России и финансовое содействие ее политике на Украине. В марте 2023 г. финансисту продлили санкции, но формулировка основания стала иной: его назвали «ведущим бизнесменом, участвующим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству РФ».

В апреле 2024 г. суд ЕС отменил первоначальные основания для санкций в отношении Фридмана, действовавших с февраля 2022 г. по март 2023 г. Суд не увидел достаточных доказательств того, что бизнесмен поддерживал российскую спецоперацию. Критерий «ведущий бизнесмен» суд не рассматривал, поэтому Фридман продолжает находиться в санкционном списке ЕС.

В марте 2025 г. Венгрия предложила снять санкции с девяти россиян. Помимо Фридмана в этом списке фигурировали Алишер Усманов и Дмитрий Мазепин.

