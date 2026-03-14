Послы Евросоюза на полгода продлили список антироссийских санкций

Послы 27 стран Европейского союза пришли к соглашению о продлении списка санкций против более чем 2600 российских физических и юридических лиц еще на шесть месяцев – до 15 сентября. При этом из перечня не был исключен финансист Михаил Фридман, который добивался соответствующего решения в суде. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.