Послы Евросоюза на полгода продлили список антироссийских санкций

Послы 27 стран Европейского союза пришли к соглашению о продлении списка санкций против более чем 2600 российских физических и юридических лиц еще на шесть месяцев – до 15 сентября. При этом из перечня не был исключен финансист Михаил Фридман, который добивался соответствующего решения в суде. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

Евросоюз ввел санкции против Фридмана в феврале 2022 г. Оснований было два: поддержка действий России и финансовое содействие ее политике на Украине. В марте 2023 г. финансисту продлили санкции, но формулировка основания стала иной: его назвали «ведущим бизнесменом, участвующим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству РФ».

В апреле 2024 г. суд ЕС отменил первоначальные основания для санкций в отношении Фридмана, действовавших с февраля 2022 г. по март 2023 г. Суд не увидел достаточных доказательств того, что бизнесмен поддерживали российскую спецоперацию. Критерий «ведущий бизнесмен» суд не рассматривал, поэтому Фридман продолжает находиться в санкционном списке ЕС.

Латвия в июне 2024 г. подала апелляции в суд ЕС по делу Фридмана. Эстония и Литва вступили в дело на ее стороне. Латвия утверждала, что суд исказил представленные доказательства, не рассмотрев их в контексте.

