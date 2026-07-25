Михаил Фридман инициировал арбитраж с Нидерландами на сотни миллионов долларов

Михаил Фридман инициировал арбитраж с Нидерландами на сотни миллионов долларовБизнесмен обвиняет страну в экспроприации его инвестиций
Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с уже третьим европейским государством – Нидерландами. Об этом «Ведомости» узнали из карточки дела на сайте Постоянной палаты третейского суда (ППТС), которая администрирует спор. Бизнесмен обвиняет страну в экспроприации его инвестиций в нарушение соглашения 1989 г. о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР (и Россией как его правопреемницей) и Нидерландами. Размер понесенного ущерба Фридман определит по ходу процессу, но даже консервативно оценивает его не менее чем в несколько сотен миллионов долларов США, следует из материалов дела.
В августе 2024 г. Фридман инициировал арбитраж с Люксембургом на $16 млрд в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC) из-за замороженных активов. А в ноябре 2025 г. стало известно о его арбитраже с Великобританией. Никаких подробностей об этом деле до сих пор нет.
В 2000-х гг. Фридман перенес в Европу центр своей инвестиционной деятельности, пишет он в запросе на арбитраж. Нидерланды благодаря стабильной деловой среде и выгодному налоговому режиму стали идеальной юрисдикцией для холдинговых компаний, управляющих его глобальным бизнесом, а также для начала экспансии его Альфа-банка на европейский рынок. В 2001 г. структуры Фридмана купили нидерландский Amsterdam Trade Bank (ATB).
Сначала этот шаг в сторону Запада принес отличные результаты, отмечает Фридман, но верховенство права, на которое он рассчитывал, оказалось «лишь миражом». Ситуация изменилась кардинально после начала СВО на Украине в 2022 г. – ЕС начал «произвольную охоту на ведьм» против состоятельных российских предпринимателей, имеющих инвестиции в Европе, сетует бизнесмен.
Санкции против Фридмана ввели 28 февраля 2022 г. Всего через несколько месяцев и как прямое их следствие ATB объявлен банкротом, будучи при этом платежеспособным и финансово устойчивым: баланс банка достигал порядка 1 млрд евро в апреле 2022 г., указывает Фридман. «Нидерланды потопили банк», – жалуется он.
Любые иные права, которые Фридман в настоящее время сохраняет в отношении своих нидерландских компаний, носят чисто номинальный характер и не дают ему возможности управлять ими, извлекать какую-либо выгоду или реализовывать их стоимость. По состоянию на февраль 2022 г. Фридман косвенно владел значительными долями в следующих нидерландских организациях, помимо ATB через ATB Holdings и ABH Holdings (оба юрлица зарегистрированы в Люксембурге) и российский Альфа-банк. Телекоммуникационная группа Veon через люксембургскую LetterOne. Сеть магазинов здорового питания Holland & Barrett. X5 Retail Group – холдинговая компания крупного российского ритейлера продуктов питания.
Таким образом, Нидерланды «в подлинном смысле этого слова» фактически изъяли эти активы на постоянной основе, пишет Фридман, а это – нарушение обязательств, которые страна взяла на себя в соответствии с соглашением с СССР.
«Ни одна из договаривающихся сторон не будет предпринимать какие-либо меры, лишающие инвесторов другой договаривающейся стороны их капиталовложений, за исключением случаев, когда меры принимаются в общественных интересах и в установленном законодательством порядке, не являются дискриминационными, сопровождаются принятием положения о выплате справедливой компенсации», – говорится в этом документе.
За это нарушение Нидерланды обязаны выплатить компенсацию в размере справедливой рыночной стоимости инвестиций на дату введения санкций или иную по выбору истца, настаивает Фридман. Но нет оснований полагать, что страна когда-либо сделает это добровольно, уверен он. Более того, компаниям уже нанесен «невосполнимый и окончательно зафиксированный» ущерб – сегодня они представляют собой «лишь бледную тень процветающих предприятий», захваченных в 2022 г., сетует бизнесмен.
В попытке мирно урегулировать спор Фридман еще в мае 2024 г. направил Амстердаму уведомление в соответствии с советско-нидерландским соглашением. За этим последовала ограниченная переписка и безрезультатная встреча в сентябре того же года, поэтому в марте 2025 г. Фридман обратился в ППТС с запросом на арбитраж.
Спор рассудит трибунал под председательством экс-министра внешней торговли Коста-Рики Диалы Хименес, следует из карточки дела. Также в числе арбитров сербский профессор права Владимир Павич и канадский адвокат Кристофер Томас.
Местом арбитража будет Дубайский международный финансовый центр (DIFC). Фридман изначально предлагал HKIAC, но был согласен на Дубай в качестве альтернативы. Нидерланды настаивали на Женеве, Сингапуре или Барбадосе. Стороны не пришли к согласию самостоятельно, поэтому трибунал вместо них выбрал DIFC как компромиссный вариант.
Фридмана в деле представляет команда адвокатов из российской фирмы «Дякин, Горцунян и партнеры», британских Twenty Essex и Gherson, французской Kiejman & Marembert и несколько независимых юристов. Нидерланды представлены собственным министерством иностранных дел и местной фирмой De Brauw Blackstone Westbroek.