Михаил Фридман инициировал арбитраж с Нидерландами на сотни миллионов долларов

Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с уже третьим европейским государством – Нидерландами. Об этом «Ведомости» узнали из карточки дела на сайте Постоянной палаты третейского суда (ППТС), которая администрирует спор. Бизнесмен обвиняет страну в экспроприации его инвестиций в нарушение соглашения 1989 г. о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР (и Россией как его правопреемницей) и Нидерландами. Размер понесенного ущерба Фридман определит по ходу процессу, но даже консервативно оценивает его не менее чем в несколько сотен миллионов долларов США, следует из материалов дела.