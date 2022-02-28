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ЕС ввел новые персональные санкции против российских политиков и бизнесменов

Ведомости

Европейский союз ввел новые персональные санкции против российских бизнесменов, политиков, топ-менеджеров госкомпаний, а также телеведущих российских государственных телеканалов. Полный перечень попавших под санкции опубликован в официальном журнале Евросоюза.

Санкции коснулись, в частности, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главы Минстроя Ирека Файзуллина, министра транспорта Дмитрия Савельева и заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

Среди бизнесменов под санкции попали совладельцы «Альфа-банка» и холдинга LetterOne Михаил Фридман и Петр Авен, основной владелец «Севергрупп» Алексей Мордашов, глава «Транснефти» Николай Токарев, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, основной владелец холдинга USM Алишер Усманов и председатель совета директоров «Международный аэропорт «Шереметьево» Александр Пономаренко. Помимо этого санкции коснулись главы Промсвязьбанка Петра Фрадкова, бизнесмена Геннадия Тимченко и др.

Также под санкции попали телеведущие политических программ на российских телеканалах — Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, главред издания Regnum Модест Колеров, депутат Мосгордумы и телеведущий Роман Бабаян, писатель и депутат Госдумы Захар Прилепин, журналисты государственных телеканалов Антон Красовский, Аркадий Мамонтов и др.

Единственной компанией, попавшей сегодня в санкционный список ЕС, стала группа «Согаз». В ЕС объяснили, что санкции введены за страхование компанией в части строительства Керченского моста в Крыму.

Решение вступило в силу с момента публикации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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