Программистам дадут отсрочку от армии для защиты от западных санкций

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Минцифры предложило новые меры поддержки IT–компаний
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Евгений Разумный / Ведомости

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило освободить от уплаты НДФЛ сотрудников российских IT–компаний, предоставить их сотрудникам отсрочку от военной службы, а также льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы в этих компаниях. Об этом сообщил 28 февраля со ссылкой на неназванный источник Telegram–канал «Раньше всех» и подтвердил «Ведомостям» представитель министерства.

«Меры подготовлены по поручению вице–премьера. Они направлены Минцифры в кабмин. Будут нами рассмотрены», – сообщил «Ведомостям» представитель курирующего отрасль вице–премьера Дмитрия Чернышенко. Ранее в тот же день Чернышенко поручил Минцифры подготовить предложения по поддержке российских IТ–специалистов в России и за рубежом, сообщал ТАСС со ссылкой на аппарат вице–премьера.

Всего министерство предложило 10 мер для поддержки IТ–компаний, этот перечень и был направлен в правительство, уточнил представитель Минцифры. Меры «были разработаны с учетом мнения IТ–отрасли», подчеркнул он, добавив, что после одобрения правительством их предполагается реализовать «в кратчайшие сроки».

Помимо освобождения сотрудников от уплаты НДФЛ, Минцифры предложило распространить налоговые льготы, которые сейчас действуют в отношении производителей софта, на компании, получающие доходы от размещения рекламы или оказания дополнительных услуг в своих приложениях, а также «от реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных IT–продуктов», отмечалось в сообщении Telegram–канала.

По сути, речь идет о том, чтобы распространить те налоговые льготы, которые были ранее приняты для отечественных разработчиков софта, на все российские интернет–компании, отмечает главный аналитик РАЭК Карен Казарян. По его словам, необходимость принятия этих мер назрела еще в 2021 г., когда принимался так называемый «второй пакет» мер поддержки IТ–отрасли.

По мнению Казаряна, эти меры могут увеличить выручку компаний на 10–20%, это позитивный шаг для отечественного IТ–рынка. Но в то же время, потенциальное сокращение доходов IТ–компаний на фоне санкций в отношении России, а также изменения курса валют может достигать 50%, считает он. А доходы тех компаний, акции которых торгуются на иностранных биржах, и 75%, добавил эксперт.

«На мой взгляд, нынешние условия, в которых оказались отечественные IТ–компании, приведут как к росту доходов одних компаний, так и к сокращению доходов других», – добавил аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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