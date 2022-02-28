Программистам дадут отсрочку от армии для защиты от западных санкций

По мнению Казаряна, эти меры могут увеличить выручку компаний на 10–20%, это позитивный шаг для отечественного IТ–рынка. Но в то же время, потенциальное сокращение доходов IТ–компаний на фоне санкций в отношении России, а также изменения курса валют может достигать 50%, считает он. А доходы тех компаний, акции которых торгуются на иностранных биржах, и 75%, добавил эксперт.