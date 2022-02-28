Минцифры предложило правительству меры поддержки ИТ-отрасли в условиях санкций

Евросоюз (ЕС), США и ряд других стран ввели санкции против России за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом, начатую 24 февраля по решению президента Владимира Путина. Среди прочего ЕС наложил эмбарго на поставку в Россию технологий, которые могут использоваться в сфере обороны и безопасности. Ограничения на экспорт высоких технологий ввели и США.