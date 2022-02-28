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Экономика

Минцифры предложило правительству меры поддержки ИТ-отрасли в условиях санкций

Ведомости

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по поддержке ИТ-отрасли в условиях санкций. Целями предложений указаны удержание в стране разработчиков программного обеспечения и развитие ИТ-компаний. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей», его отправку подтвердили в пресс-службе Минцифры.

В документе содержатся следующие предложения:

- Распространить действующие в России налоговые льготы также на ИТ-компании, которые получают доходы за счет размещения рекламы, оказания дополнительных услуг в своих приложениях и в онлайн-сервисах, а также от реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных ИТ-продуктов;

- Освободить на три года ИТ-компании от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами;

- Освободить от уплаты подоходного налога (НДФЛ) на три года всех сотрудников ИТ-компаний;

- Предоставлять сотрудникам ИТ-компаний льготную ипотеку по ставке 5% годовых на время работы;

- Предоставлять сотрудникам ИТ-компаний отсрочки от призыва на военную службу на все время их работы;

- Упростить иностранцам, привлекаемым на работу в российских ИТ-компаниях, процедуру получения разрешения на работу и вида на жительство;

- Предоставлять ИТ-компаниям гранты на разработку и развитие ИТ-продуктов, снизив требование к обязательному внебюджетному софинансированию проектов до 20%, а в отдельных случаях — до 0%;

- Развивать программы льготного кредитования проектов внедрения отечественных решений со ставкой в 1%;

- Запустить программу льготного кредитования ИТ-компаний, направленную на обеспечение их бесперебойной деятельности;

- Обеспечить ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры за счет целевого бюджетного финансирования через создаваемые отраслевые центры компетенций;

- Обеспечить консолидацию и стимулирование госзаказа, в том числе от государственных компаний, для финансирования новых критически важных разработок с обеспечением возможности их исполнения крупными ИТ-компаниями без проведения конкурсов и аукционов;

- Обеспечить целевое финансирование создания в России «зеркала» репозитория открытого ПО GitHub.

В Минцифры отметили, что предложения были разработаны с учетом мнения представителей ИТ-отрасли. Шадаев попросил Мишустина поддержать предложения и поручить Минцифры, Минфину и другим органам власти начать реализовывать изложенные меры, предусмотрев для этого необходимый объем финансирования. В Минцифры заявили «Ведомостям», что после одобрения правительством предложения будут исполнены «в кратчайшие сроки».

Евросоюз (ЕС), США и ряд других стран ввели санкции против России за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом, начатую 24 февраля по решению президента Владимира Путина. Среди прочего ЕС наложил эмбарго на поставку в Россию технологий, которые могут использоваться в сфере обороны и безопасности. Ограничения на экспорт высоких технологий ввели и США.

Ранее по теме: Путин на фоне санкций подписал указ о дополнительных экономических мерах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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