Минцифры предложило правительству меры поддержки ИТ-отрасли в условиях санкций
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по поддержке ИТ-отрасли в условиях санкций. Целями предложений указаны удержание в стране разработчиков программного обеспечения и развитие ИТ-компаний. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей», его отправку подтвердили в пресс-службе Минцифры.
В документе содержатся следующие предложения:
- Распространить действующие в России налоговые льготы также на ИТ-компании, которые получают доходы за счет размещения рекламы, оказания дополнительных услуг в своих приложениях и в онлайн-сервисах, а также от реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных ИТ-продуктов;
- Освободить на три года ИТ-компании от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами;
- Освободить от уплаты подоходного налога (НДФЛ) на три года всех сотрудников ИТ-компаний;
- Предоставлять сотрудникам ИТ-компаний льготную ипотеку по ставке 5% годовых на время работы;
- Предоставлять сотрудникам ИТ-компаний отсрочки от призыва на военную службу на все время их работы;
- Упростить иностранцам, привлекаемым на работу в российских ИТ-компаниях, процедуру получения разрешения на работу и вида на жительство;
- Предоставлять ИТ-компаниям гранты на разработку и развитие ИТ-продуктов, снизив требование к обязательному внебюджетному софинансированию проектов до 20%, а в отдельных случаях — до 0%;
- Развивать программы льготного кредитования проектов внедрения отечественных решений со ставкой в 1%;
- Запустить программу льготного кредитования ИТ-компаний, направленную на обеспечение их бесперебойной деятельности;
- Обеспечить ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры за счет целевого бюджетного финансирования через создаваемые отраслевые центры компетенций;
- Обеспечить консолидацию и стимулирование госзаказа, в том числе от государственных компаний, для финансирования новых критически важных разработок с обеспечением возможности их исполнения крупными ИТ-компаниями без проведения конкурсов и аукционов;
- Обеспечить целевое финансирование создания в России «зеркала» репозитория открытого ПО GitHub.
В Минцифры отметили, что предложения были разработаны с учетом мнения представителей ИТ-отрасли. Шадаев попросил Мишустина поддержать предложения и поручить Минцифры, Минфину и другим органам власти начать реализовывать изложенные меры, предусмотрев для этого необходимый объем финансирования. В Минцифры заявили «Ведомостям», что после одобрения правительством предложения будут исполнены «в кратчайшие сроки».
Евросоюз (ЕС), США и ряд других стран ввели санкции против России за военную операцию в Донбассе и на Украине в целом, начатую 24 февраля по решению президента Владимира Путина. Среди прочего ЕС наложил эмбарго на поставку в Россию технологий, которые могут использоваться в сфере обороны и безопасности. Ограничения на экспорт высоких технологий ввели и США.