Путин на фоне санкций подписал указ о дополнительных экономических мерах

Меры реализованы на фоне санкций, которые ранее ввели против России США, Евросоюз (ЕС) и другие страны за специальную операцию на Украине и в Донбассе 24 февраля. В частности, ранее США ввели санкции против российского госдолга, а ЕС наложил ограничения на депозиты российских компаний и россиян в европейских банках на сумму свыше 100 000 евро в одной кредитной организации. Нельзя также продавать и покупать в интересах российских клиентов финансовые инструменты, номинированные в евро. Депозитариям ЕС запретили продавать ценные бумаги, выпущенные после 12 апреля 2022 г., российским компаниям и гражданам.