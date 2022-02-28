Путин на фоне санкций подписал указ о дополнительных экономических мерах
Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Документ размещен на сайте Кремля и вступает в силу со дня опубликования.
Указ накладывает ограничения на возможность вывода валюты из России за рубеж. В частности, как ранее сегодня анонсировало правительство, российские экспортеры (резиденты — участники внешнеэкономической деятельности) обязаны продавать 80% иностранной валюты, которая была зачислена на их счета с 1 января этого года по внешнеторговым контрактам. Требование они должны исполнить максимум за три рабочих дня с момента подписания указа.
Кроме того, с 1 марта российские резиденты не имеют права предоставлять нерезидентам займы в валюте. С этой же даты резиденты не смогут зачислять на свои счета и вклады в зарубежных банках и прочих финансовых организациях иностранную валюту, а также переводить деньги через иностранные электронные средства платежа без открытия банковского счета.
Компании (речь идет о публичных акционерных обществах) могут до конца текущего года купить свои же акции, если это делается не для сокращения общего количества их ценных бумаг и при наличии всех нижеперечисленных условий:
- Бумаги допущены к организованным торгам;
- Стоимость акций за любые три месяца начиная с 1 февраля упала относительно средневзвешенной цены (рассчитывается за любые три месяца с 1 января 2021 г.) на 20% и более;
- Значение основного индекса фондового рынка, рассчитанное организатором торговли за любые три месяца с 1 февраля 2022 г., снизилось по сравнению со его средним значением на 20% и более;
- Акции приобретаются на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников.
Меры реализованы на фоне санкций, которые ранее ввели против России США, Евросоюз (ЕС) и другие страны за специальную операцию на Украине и в Донбассе 24 февраля. В частности, ранее США ввели санкции против российского госдолга, а ЕС наложил ограничения на депозиты российских компаний и россиян в европейских банках на сумму свыше 100 000 евро в одной кредитной организации. Нельзя также продавать и покупать в интересах российских клиентов финансовые инструменты, номинированные в евро. Депозитариям ЕС запретили продавать ценные бумаги, выпущенные после 12 апреля 2022 г., российским компаниям и гражданам.
Кроме того, США запретили своим резидентам проводить операции с российскими ЦБ, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ). Также Вашингтон и ЕС ввели санкции против международных резервов ЦБ, ограничив тем самым возможность по поддержке рубля.
По данным на 18 февраля, объем международных резервов ЦБ составлял $643,2 млрд. По последним данным регулятора на 30 июня 2021 г. (ЦБ публикует эти сведения с полугодовым лагом), наибольшая доля запасов — 32,3% — хранилась в евро, еще 21,7% — в золоте, 16,4% — в долларах, 13,1% — в юанях, 6,5% — в фунтах стерлингов, 10% (содержат иены, канадские, австралийские и сингапурские доллары) — в других валютах. Таким образом, санкции «замораживают» примерно половину резервов ЦБ.
На фоне санкций курс рубля стал падать. На открытии торгов 28 февраля курс доллара составил рекордные 90 руб., евро максимальные в истории — 101,192 руб. На пике 28 февраля показатели достигали 109,185 и 122 руб. соответственно. К 18:59, к закрытию торгов, они снизились до 94,6 и 106 руб. соответственно.