США запретили своим резидентам сделки с ЦБ, ФНБ и Минфином

Также ЦБ 24 февраля впервые с 2014 г. начал проводить валютные интервенции. Это помогло немного укрепить рубль. Однако в ночь на 27 февраля США и Евросоюз (ЕС) ввели санкции в отношении международных резервов ЦБ, тем самым ограничив возможности регулятора по сдерживанию падения отечественной валюты. Ранее США ввели санкции против российского госдолга, а ЕС наложил ограничения на депозиты россиян в европейских банках на сумму свыше 100 000 евро в одной кредитной организации. Нельзя также продавать и покупать в интересах российских клиентов финансовые инструменты, номинированные в евро. Депозитариям ЕС запретили продавать ценные бумаги, выпущенные после 12 апреля 2022 г., российским компаниям и гражданам.