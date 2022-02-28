США запретили своим резидентам сделки с ЦБ, ФНБ и Минфином
Министерство финансов США запретило американским резидентам участвовать в операциях с Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и российским Министерством финансов, сообщается на сайте ведомства.
«Это действие фактически обездвиживает любые активы Центрального банка Российской Федерации, находящиеся в Соединенных Штатах или у лиц США, где бы они ни находились», — говорится в заявлении.
Ранее минфин США ввел санкции в отношении ФНБ, а также Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева, которого Вашингтон считает «известным союзником» президента России Владимира Путина. По мнению американских властей, российское правительство давно использует РФПИ для привлечения средств из-за рубежа, в том числе из США. В минфине пояснили, что своими действиями продолжают демонстрировать поддержку Украины.
В минфине отметили, что запрет на сделки с ЦБ, ФНБ и Минфином не позволят ЦБ использовать международные резервы для обхода американских санкций. Кроме того, это подорвет попытки России поддержать «быстро обесценивающийся» рубль, следует из заявления американского министерства.
Помимо РФПИ и Дмитриева, санкции распространены на его управляющую компанию и одну из «дочек» последней. Речь идет об «Управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций» и «Управляющей компании РВК».
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе, цель которой — защитить людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Помимо территории Донбасса, военные действия проходят на территории других городов Украины, в частности, 25 февраля Минобороны сообщило о блокировке Киева с западной стороны. Путин говорил, что Россия не планирует оккупировать Украину, но будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.
Подобная ситуация привела к рекордному падению фондового рынка. В частности, утром 24 февраля курс доллара достигал исторически максимальных 89,6 руб., евро — рекордных с декабря 2014 г. 99,99 руб., падали индексы Мосбиржи. В этой связи ЦБ временно запретил короткие продажи ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке. Торги на биржах впоследствии возобновились, однако Мосбиржа проводила их в формате дискретного аукциона по всем акциям и депозитарным распискам. Сегодня ЦБ запретил Мосбирже открывать торги ценными бумагами и деривативами.
Также ЦБ 24 февраля впервые с 2014 г. начал проводить валютные интервенции. Это помогло немного укрепить рубль. Однако в ночь на 27 февраля США и Евросоюз (ЕС) ввели санкции в отношении международных резервов ЦБ, тем самым ограничив возможности регулятора по сдерживанию падения отечественной валюты. Ранее США ввели санкции против российского госдолга, а ЕС наложил ограничения на депозиты россиян в европейских банках на сумму свыше 100 000 евро в одной кредитной организации. Нельзя также продавать и покупать в интересах российских клиентов финансовые инструменты, номинированные в евро. Депозитариям ЕС запретили продавать ценные бумаги, выпущенные после 12 апреля 2022 г., российским компаниям и гражданам.
Сегодня ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордного за всю историю уровня в 20% годовых. Кроме того, вместе с правительством регулятор с 28 февраля ввел для резидентов – участников внешнеэкономической деятельности обязанность продавать иностранную валюту в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров.
На открытии сегодняшних торгов доллар стоил 90 руб., евро — 101,192 руб. За день они дорожали до исторически рекордных 109,18 и 122 руб. соответственно.