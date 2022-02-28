Песков ответил на вопрос о соцподдержке фразой «пока ничего не произошло»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, собирается ли правительство в текущей ситуации реализовать меры поддержки граждан, как это было во время пандемии коронавируса, призвал подождать, поскольку, по его словам, пока ничего не произошло.
«Подождите, пока у нас ничего не произошло с вами. Что произошло? Еще раз повторяю: по мере поступления проблем. Пока у нас ничего с вами не произошло», — сказал он журналистам на брифинге.
Россия долгое время готовилась к возможным санкциям, в том числе к самым тяжелым, отметил Песков. У правительства, по его словам, есть планы реагирования на ограничительные меры, сейчас эти планы реализуются «по мере поступления проблем».
Говоря о сегодняшнем решении Центробанка повысить ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых, Песков сказал, что у Кремля никогда не было поводов сомневаться в эффективности и надежности регулятора. «Нет повода сомневаться в эффективности и сейчас», — резюмировал он.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе, цель которой, по его словам, — защитить людей, которые подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Помимо территории Донбасса военные действия проходят на территории других областей Украины, в частности 25 февраля Минобороны сообщило о блокировке Киева с западной стороны. Путин говорил, что Россия не планирует оккупировать Украину, но будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.
Эта ситуация привела к рекордному падению российского фондового рынка. В частности, утром 24 февраля курс доллара достигал исторически максимальных 89,6 руб., евро — рекордных с декабря 2014 г. 99,99 руб., падали индексы Мосбиржи. В этой связи ЦБ временно запретил короткие продажи ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке. Торги на биржах впоследствии возобновились, однако Мосбиржа проводила их в формате дискретного аукциона по всем акциям и депозитарным распискам. Сегодня ЦБ запретил Мосбирже открывать торги ценными бумагами и деривативами.
Также ЦБ 24 февраля впервые с 2014 г. начал проводить валютные интервенции. Это помогло немного укрепить рубль. Однако в ночь на 27 февраля США и Евросоюз ввели санкции в отношении международных резервов ЦБ, тем самым ограничив возможности регулятора по сдерживанию падения отечественной валюты. ЦБ после этого повысил ключевую ставку до рекордного за всю историю уровня. Кроме того, вместе с правительством регулятор с 28 февраля ввел для резидентов – участников внешнеэкономической деятельности обязанность продавать иностранную валюту в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров.
На открытии сегодняшних торгов доллар стоил 90 руб., евро — 101,192 руб. За день они дорожали до исторически рекордных 109,185 и 122 руб. соответственно.