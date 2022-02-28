Газета
Экономика

Песков ответил на вопрос о соцподдержке фразой «пока ничего не произошло»

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, собирается ли правительство в текущей ситуации реализовать меры поддержки граждан, как это было во время пандемии коронавируса, призвал подождать, поскольку, по его словам, пока ничего не произошло.

«Подождите, пока у нас ничего не произошло с вами. Что произошло? Еще раз повторяю: по мере поступления проблем. Пока у нас ничего с вами не произошло», — сказал он журналистам на брифинге.

Россия долгое время готовилась к возможным санкциям, в том числе к самым тяжелым, отметил Песков. У правительства, по его словам, есть планы реагирования на ограничительные меры, сейчас эти планы реализуются «по мере поступления проблем».

Говоря о сегодняшнем решении Центробанка повысить ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых, Песков сказал, что у Кремля никогда не было поводов сомневаться в эффективности и надежности регулятора. «Нет повода сомневаться в эффективности и сейчас», — резюмировал он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе, цель которой, по его словам, — защитить людей, которые подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Помимо территории Донбасса военные действия проходят на территории других областей Украины, в частности 25 февраля Минобороны сообщило о блокировке Киева с западной стороны. Путин говорил, что Россия не планирует оккупировать Украину, но будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

Эта ситуация привела к рекордному падению российского фондового рынка. В частности, утром 24 февраля курс доллара достигал исторически максимальных 89,6 руб., евро — рекордных с декабря 2014 г. 99,99 руб., падали индексы Мосбиржи. В этой связи ЦБ временно запретил короткие продажи ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке. Торги на биржах впоследствии возобновились, однако Мосбиржа проводила их в формате дискретного аукциона по всем акциям и депозитарным распискам. Сегодня ЦБ запретил Мосбирже открывать торги ценными бумагами и деривативами.

Также ЦБ 24 февраля впервые с 2014 г. начал проводить валютные интервенции. Это помогло немного укрепить рубль. Однако в ночь на 27 февраля США и Евросоюз ввели санкции в отношении международных резервов ЦБ, тем самым ограничив возможности регулятора по сдерживанию падения отечественной валюты. ЦБ после этого повысил ключевую ставку до рекордного за всю историю уровня. Кроме того, вместе с правительством регулятор с 28 февраля ввел для резидентов – участников внешнеэкономической деятельности обязанность продавать иностранную валюту в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров.

На открытии сегодняшних торгов доллар стоил 90 руб., евро — 101,192 руб. За день они дорожали до исторически рекордных 109,185 и 122 руб. соответственно.

Ранее по теме: Правительство объявило о мерах поддержки экономики

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных