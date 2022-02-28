Правительство объявило о мерах поддержки экономики

26 февраля Минсельхоз заявил, что пока не получал сообщений о проблемах на рынке продовольствия. В то же время, как выяснили «Ведомости», импортеры продуктов питания столкнулись с задержками и отменами поставок. Поставщики опасаются, что из-за санкций c ними не смогут расплатиться за товар.