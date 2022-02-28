Правительство объявило о мерах поддержки экономики

Правительство объявило о мерах поддержки экономикиРечь идет о новых налоговых льготах, грантах аграриям и масштабной амнистии капиталов
Дополнительные меры для стабилизации финансово-экономической ситуации объявлены на оперативном совещании премьера Михаила Мишустина с вице-премьерами. Трансляция велась на сайте правительства.
Новые налоговые льготы
В условиях санкций правительство облегчает налоговый режим для компаний, занимающихся научными и технологическими разработками.
«Принято решение расширить применение действующего механизма льготного налогообложения – он станет распространяться на большее число проектов по созданию новых технологий для самых разных отраслей. Соответствующий документ подписан», – сообщил Мишустин.
В перечень льготных категорий включили проведение изысканий в сфере создания авиационных и космических систем, разработку лекарств, более эффективных методов лечения и реабилитации, работу над перспективными системами интеллектуальной энергетики, передовыми производственными технологиями, решениями в сфере кибербезопасности и в области нейрокомпьютерных интерфейсов.
«Предприниматели, которые ведут исследования по таким высокотехнологичным направлениям, смогут уменьшить базу по налогу на прибыль», – пояснил Мишустин.
После начала Россией специальной военной операции на Украине Евросоюз запретил поставки в страну самолетов и запчастей к ним и полностью закрыл небо для российской авиации.
Гранты аграриям
Финансовую помощь получат разработчики технологий в агропромышленном комплексе (АПК). «Бизнес, который участвует в реализации комплексных научно-технических проектов, может претендовать на получение специальных грантов. В текущем году на эти цели предусмотрели более 1 млрд руб.», – уточнил Мишустин.
Подписано постановление правительства, расширяющее перечень направлений для получения таких грантов, и прежде всего, в сфере животноводства. На дополнительную помощь смогут рассчитывать аграрии, которые занимаются виноградарством, а также селекцией и семеноводством масленичных культур.
«Эти меры не только позволят обеспечить потребителей мясом, маслом, фруктами отечественного производства, но и повысить уровень продовольственной безопасности, что сейчас крайне важно, помогут быстрее внедрять конкурентоспособные технологии в сельском хозяйстве», – добавил премьер.
26 февраля Минсельхоз заявил, что пока не получал сообщений о проблемах на рынке продовольствия. В то же время, как выяснили «Ведомости», импортеры продуктов питания столкнулись с задержками и отменами поставок. Поставщики опасаются, что из-за санкций c ними не смогут расплатиться за товар.
Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия: зерном и продуктами его переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительном маслом и другими ключевыми продуктами питания, заявлял министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 26 февраля: «Собственное производство молочной продукции, овощей и фруктов уже обеспечивает значительную часть нашего внутреннего потребления».
Новая амнистия капиталов
Минфин предложил объявить новую амнистию капиталов – более масштабную, чем в 2015, 2018 и 2019 гг. Амнистия необходима «с целью гарантии российского капитала, который сегодня находится за рубежом», – пояснил министр финансов Антон Силуанов.
Условия новой амнистии капиталов Силуанов не раскрыл. Основным требованием предыдущей амнистии капитала, которая завершилась 2 марта 2020 г., был перевод зарубежных структур в «русские офшоры» – специальные административные районы (САР) в Калининграде и Владивостоке. Сейчас в САРах зарегистрирован 61 резидент. Еще до начала военной операции ЕС внес Россию в серый список стран в целях налогообложения из-за САРов.
Минфин публично не сообщал об итогах трех волн амнистии капиталов. Известны лишь данные на конец 2019 г. – в амнистии приняли участие 19 000 бизнесменов.
Министр финансов заверил, что все плановые бюджетные обязательства, в том числе социальные, «будут исполняться в первоочередном порядке». «Ресурсы для того есть», – заверил он. Минфин работает с регионами, «чтобы обязательства на текущий год были исполнены в полном объеме».