ЕС согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана

21 сентября послы 27 стран Евросоюза предварительно согласовали снятие санкций с Усманова и Фридмана. Договоренность стала частью пакетного соглашения о продлении санкций на три года вместо обычных шести или 12 месяцев. По данным Reuters, Франция вслед за Словакией выступила за исключение Усманова из санкционного списка, после чего Люксембург потребовал снять ограничения с Фридмана