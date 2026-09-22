ЕС согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана

ЕС согласовал снятие санкций с Усманова и ФридманаТакже Евросоюз впервые продлил ограничения против России на три года
Послы 27 стран Евросоюза (ЕС) согласовали снятие санкций с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Кроме того, по данным агентства, ЕС впервые в истории согласовал продление санкций против России сразу на три год. Отмечается, что речь идет об ограничениях в отношении около 3000 физических и юридических лиц.
21 сентября послы 27 стран Евросоюза предварительно согласовали снятие санкций с Усманова и Фридмана. Договоренность стала частью пакетного соглашения о продлении санкций на три года вместо обычных шести или 12 месяцев. По данным Reuters, Франция вслед за Словакией выступила за исключение Усманова из санкционного списка, после чего Люксембург потребовал снять ограничения с Фридмана