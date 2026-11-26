По его словам, люди расценивают смартфон как средство развлечения, благодаря которому можно смотреть фильмы и видео. Токаев отметил, что это не единственная функция устройства, поскольку оно также дает возможность зарабатывать деньги «сидя в деревне, так условно говоря, или в ауле»».