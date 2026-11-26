Токаев назвал TikTok страшной вещью
Платформа TikTok негативно влияет на мозг, поэтому является «страшной вещью». Таким мнением президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поделился в ходе встречи с молодыми специалистами в области искусственного интеллекта (ИИ) на конференции «Сбера» AI Journey.
«TikTok – это страшная вещь, которая убивает мозг человека, особенно молодого», – заявил казахский лидер.
По его словам, люди расценивают смартфон как средство развлечения, благодаря которому можно смотреть фильмы и видео. Токаев отметил, что это не единственная функция устройства, поскольку оно также дает возможность зарабатывать деньги «сидя в деревне, так условно говоря, или в ауле»».
26 ноября президент РФ Владимир Путин и Токаев посетили штаб-квартиру Сбербанка в Москве, где проходит конференция по ИИ. Лидеры государств выступили с речью в рамках мероприятия. Президент Казахстана в ходе своего выступления заявил, что передовые технологии станут одним из главных направлений в стратегическом сотрудничестве Астаны и Москвы.
Президент Казахстана прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом 25 ноября по приглашению российского лидера. В ходе состоявшейся в Кремле встречи Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Казахстаном приблизился к $30 млрд.