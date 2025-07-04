Дональд Трамп и Владимир Путин официально провели шестой разговор в этом году

Очевидно, что президенты России и США поддерживают хорошие личные отношения, о чем говорят звонки накануне символических дат, в том числе важных для американцев, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и мировых исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Но при этом, вероятно, Трамп сейчас пытался надавить на Путина по вопросу перемирия. Эксперт полагает, что Ушаков не случайно озвучил как требование Трампа о полном перемирии, так и ответ на это Путина о необходимости искоренить первопричины конфликта. «Это может говорить о том, что Трамп, возможно, угрожал Путину: если Россия не пойдет на перемирие сейчас, то он может дать ход принятию конгрессом законопроекта сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против России», – допускает Суслов. Тем более что ранее говорилось о том, что его время придет после рассмотрения в сенате «Большого прекрасного законопроекта», которое прошло на днях.