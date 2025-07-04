Дональд Трамп и Владимир Путин официально провели шестой разговор в этом году

Дональд Трамп и Владимир Путин официально провели шестой разговор в этом годуОни затронули многие темы, но не вдавались в конкретику
Вечером 3 июля состоялся шестой официальный телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с момента возвращения последнего на пост президента США в этом году. Как рассказал помощник российского президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, беседа длилась почти час. Трамп, по словам чиновника, рассказал о важности утверждения в конгрессе «Большого прекрасного законопроекта». Путин поздравил Трампа с отмечающимся 4 июля Днем независимости США.
Ушаков подчеркнул, что Путин напомнил о примерах российско-американского взаимодействия и союзничества на разных этапах истории, включая «не последнюю роль» Российской империи в становлении американской государственности во время Войны за независимость (1775–1783 гг.), а также в борьбе за ее сохранение в годы Гражданской войны (1861–1865 гг.). Кроме того, особое внимание было уделено страницам совместной союзнической истории в годы Первой (1914–1918 гг.; США вступили в 1917 г.) и Второй (1939–1945 гг.) мировых войн.
Президент России упомянул свою встречу с представителями российского бизнеса и передал Трампу высказанную в ходе мероприятия мысль об обмене между двумя странами кинопродукцией, продвигающей традиционные ценности, близкие как России, так и действующей американской администрации. «Трамп тут же среагировал, сказал, что ему эта идея импонирует», – сказал Ушаков.
Что касается международной проблематики, то лидеры говорили о ситуации на Ближнем Востоке, и в частности в Иране, и упомянули вопросы, связанные с Сирией. По этим темам, уточняет Ушаков, Путин и Трамп условились держать контакт по линии профильных ведомств и помощников.
Основной акцент на переговорах сделан на ближневосточной проблеме, отмечает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.
После окончания ирано-израильского вооруженного противостояния ситуация на Ближнем Востоке серьезно изменилась, поэтому Трамп, а до этого президент Франции Эмманюэль Макрон сверили часы с российским руководством, так как Москва остается ключевым региональным игроком.
Затронули лидеры и украинское направление. Трамп в очередной раз ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин, в свою очередь, ответил, что Москва продолжает искать политическое решение конфликта, и сообщил о прогрессе прямого российско-украинского переговорного процесса, но подчеркнул, что Россия продолжит добиваться устранения первопричин нынешнего конфликта. «Разговор президентов, как всегда между этими лидерами, шел на одной волне», – сказал Ушаков.
Разговор Путина и Трампа состоялся на фоне двух громких новостей. Первая – разговор российского лидера с Макроном 1 июля. Вторая – решение США приостановить часть оружейных поставок Украине.
Первый официальный разговор Путина и Трампа после возвращения последнего в Белый дом 20 января состоялся 12 февраля и был первой за три года официальной коммуникацией президентов США и России. На 4 июля у американского лидера запланирован телефонный разговор с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Очевидно, что президенты России и США поддерживают хорошие личные отношения, о чем говорят звонки накануне символических дат, в том числе важных для американцев, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и мировых исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Но при этом, вероятно, Трамп сейчас пытался надавить на Путина по вопросу перемирия. Эксперт полагает, что Ушаков не случайно озвучил как требование Трампа о полном перемирии, так и ответ на это Путина о необходимости искоренить первопричины конфликта. «Это может говорить о том, что Трамп, возможно, угрожал Путину: если Россия не пойдет на перемирие сейчас, то он может дать ход принятию конгрессом законопроекта сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против России», – допускает Суслов. Тем более что ранее говорилось о том, что его время придет после рассмотрения в сенате «Большого прекрасного законопроекта», которое прошло на днях.
При этом Суслов обращает внимание на то, что, с другой стороны, Трамп приостановил поставки некоторых вооружений на Украину. И, возможно, в разговоре с Путиным был использован не только кнут, но и пряник – например, если Россия идет сейчас на перемирие, то ситуация с приостановкой поставок оружия может стать постоянной. Но это, судя по всему, вряд ли сработает: позиция России осталась по-прежнему принципиальной, и, скорее всего, вне зависимости от действий США идти на перемирие без выполнения ее требований сейчас она не готова. Шансы же на принятие законопроекта Грэма после этого разговора повышаются многократно, уверен эксперт.
Трамп пытался продавить свою версию завершения российско-украинского конфликта, полагает политолог Александр Немцев. Белый дом настаивает на прекращении огня на текущей линии фронта, после чего Москва и Киев сели бы за стол переговоров, отмечает эксперт: «С этой целью Вашингтон не вводил против России новых санкций и приостановил поставки вооружений Украине. Но российская сторона не готова размениваться тактическими решениями в ущерб стратегическим и согласна прекращать боевые действия лишь после устранения первопричин конфликта».