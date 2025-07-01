Лидеры России и Франции впервые за три года провели переговоры

По мнению старшего преподавателя кафедры европейских исследований СПбГУ Алексея Чихачева, обмен мнениями между главами государств не стоит переоценивать. Эксперт напомнил о других разговорах между Путиным и лидерами европейских государств, которые не приводили к серьезным изменениям в двусторонних отношениях. «Париж – один из лидеров «западного лагеря» и по-прежнему поддерживает Украину в конфликте с Россией, поэтому ждать от Франции конструктивных подходов в вопросах европейской безопасности пока не стоит. А обсуждение ближневосточных тем – привычный для двусторонних отношений процесс. К тому же Франция – не самый влиятельный игрок в этом регионе», – объяснил эксперт.