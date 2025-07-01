Лидеры России и Франции впервые за три года провели переговоры

Лидеры России и Франции впервые за три года провели переговорыПутин и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Украину
Президент России Владимир Путин впервые с 2022 г. провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Основными темами диалога глав государств стали ситуация на Ближнем Востоке в контексте недавнего ирано-израильского конфликта и американских ударов по ядерным объектам Ирана, а также продолжающийся украинский кризис, передает пресс-служба Кремля.
Во время телефонного разговора Путин и Макрон отметили особую ответственность России и Франции в поддержании мира и стабильности на Ближнем Востоке и сохранении режима нераспространения ядерного оружия. В вопросе иранской ядерной программы главы государств высказались за решение этой проблемы исключительно политико-дипломатическими способами при уважении права Тегерана на развитие мирного атома. Они также договорились продолжить контакты с целью координации позиций по этой теме.
Иран и Израиль объявили о прекращении 12-дневного вооруженного противостояния 24 июня. За сутки до этого США нанесли ракетно-бомбовый удар по объектам иранской ядерной инфраструктуры в Фордо, Натанзе и Исфахане.
В ходе разговора Путин в очередной раз назвал украинский конфликт прямым следствием политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы России и создавали на территории Украины антироссийский плацдарм. По словам Путина, Запад поддерживал притеснение русскоязычных жителей Украины Киевом, а сейчас намеренно затягивает разрешение кризиса, поставляя украинцам оружие. Урегулирование украинского кризиса будет невозможно без устранения его первопричин и учета новых территориальных реалий, подчеркнул российский президент.
По данным Елисейского дворца, разговор двух президентов продлился более двух часов. В ходе него Макрон призвал к прекращению огня и началу российско-украинских переговоров, а также подчеркнул «непоколебимую поддержку» Парижем территориальной целостности Украины.
Последние телефонные переговоры Путин и Макрон провели в сентябре 2022 г., в ходе которых они в основном обсудили безопасность Запорожской АЭС, перешедшей под контроль российских войск в марте того же года. Последняя очная встреча глав государств состоялась 7 февраля 2022 г., где они затронули ситуацию вокруг Украины.
Макрон на пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге 25 июня призвал страны Евросоюза задуматься об условиях диалога с Москвой. По его словам, стороны должны начать говорить об ограничении вооружений. В то же время он призвал страны Европы перевооружиться для противостояния России.
Телефонные переговоры президентов Франции и России крайне важны, учитывая нынешний кризис в российско-французских отношениях, замечает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Хотя звонок сам по себе примечателен, но говорить о формировании новой вехи в отношениях пока рано, считает эксперт. По его мнению, разговор глав государств мог состояться из-за схожести позиций Москвы и Парижа по многим проблемам на Ближнем Востоке, в частности, по иранской ядерной программе.
Разговор Путина и Макрона открывает новую фазу в российско-французских отношениях и теоретически может привести к окончанию боевых действий на Украине, полагает директор франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен. «После саммита НАТО прояснилась новая «дипломатическая картина», особенно на фоне новых подходов администрации Белого дома для решения украинского кризиса. Пока главы государств зафиксировали свои позиции по ближневосточным проблемам и подтвердили отсутствие серьезных разногласий на этом направлении», – отметил эксперт.
По мнению старшего преподавателя кафедры европейских исследований СПбГУ Алексея Чихачева, обмен мнениями между главами государств не стоит переоценивать. Эксперт напомнил о других разговорах между Путиным и лидерами европейских государств, которые не приводили к серьезным изменениям в двусторонних отношениях. «Париж – один из лидеров «западного лагеря» и по-прежнему поддерживает Украину в конфликте с Россией, поэтому ждать от Франции конструктивных подходов в вопросах европейской безопасности пока не стоит. А обсуждение ближневосточных тем – привычный для двусторонних отношений процесс. К тому же Франция – не самый влиятельный игрок в этом регионе», – объяснил эксперт.