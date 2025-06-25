Макрон: Европа должна задуматься об условиях будущего диалога с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы должны уже сейчас задуматься о том, как выстраивать диалог с Россией для обсуждения ограничения вооружений и восстановления доверия. Об этом он сообщил журналистам после завершения саммита НАТО в Гааге.
Лидер франции подчеркнул, что нельзя находиться в постоянной эскалации, бесконечно накапливая вооружения. По его словам, хотя сегодня европейским странам необходимо усиливать свою оборону из-за отставания от уровня вооружений России, важно также продумать будущие контакты.
«Нам надо задуматься о гарантиях безопасности для нас, архитектуре безопасности, в которой мы хотим жить завтра», — сказал он (трансляция велась каналом France 24).
На саммите НАТО 2025 г. в Гааге страны альянса обязались увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 г. Россия была признана долгосрочной угрозой евро-атлантической безопасности.
Но The Telegraph отмечала, что страны НАТО смягчили критику в адрес РФ в проекте итогового документа по сравнению с предыдущими годами. Предполагают, что это связано с позицией президента США Дональда Трампа. В прошлых заявлениях альянса подчеркивалась ключевая роль России в развязывании конфликта на Украине, а также говорилось о стремлении Украины вступить в НАТО. В текущем проекте такие формулировки отсутствуют.