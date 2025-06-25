Макрон: Европа должна задуматься об условиях будущего диалога с Россией

Но The Telegraph отмечала, что страны НАТО смягчили критику в адрес РФ в проекте итогового документа по сравнению с предыдущими годами. Предполагают, что это связано с позицией президента США Дональда Трампа. В прошлых заявлениях альянса подчеркивалась ключевая роль России в развязывании конфликта на Украине, а также говорилось о стремлении Украины вступить в НАТО. В текущем проекте такие формулировки отсутствуют.