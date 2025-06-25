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Макрон: Европа должна задуматься об условиях будущего диалога с Россией

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы должны уже сейчас задуматься о том, как выстраивать диалог с Россией для обсуждения ограничения вооружений и восстановления доверия. Об этом он сообщил журналистам после завершения саммита НАТО в Гааге.

Лидер франции подчеркнул, что нельзя находиться в постоянной эскалации, бесконечно накапливая вооружения. По его словам, хотя сегодня европейским странам необходимо усиливать свою оборону из-за отставания от уровня вооружений России, важно также продумать будущие контакты.

«Нам надо задуматься о гарантиях безопасности для нас, архитектуре безопасности, в которой мы хотим жить завтра», — сказал он (трансляция велась каналом France 24).

На саммите НАТО 2025 г. в Гааге страны альянса обязались увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 г. Россия была признана долгосрочной угрозой евро-атлантической безопасности.

Но The Telegraph отмечала, что страны НАТО смягчили критику в адрес РФ в проекте итогового документа по сравнению с предыдущими годами. Предполагают, что это связано с позицией президента США Дональда Трампа. В прошлых заявлениях альянса подчеркивалась ключевая роль России в развязывании конфликта на Украине, а также говорилось о стремлении Украины вступить в НАТО. В текущем проекте такие формулировки отсутствуют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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