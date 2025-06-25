Страны НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой евро-атлантической безопасности
Страны НАТО сочли Россию долгосрочной угрозой евро-атлантической безопасности. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита альянса в Гааге.
«Перед лицом серьезных угроз и вызовов безопасности, в частности, долгосрочной угрозы, которую представляет Россия для евро-атлантической безопасности, и постоянной угрозы терроризма, союзники обязуются ежегодно инвестировать 5% ВВП на основные оборонные потребности», – сказано в документе.
The Telegraph со ссылкой на проект документа сообщала, что страны НАТО смягчили критику РФ в заявлении по итогам саммита из-за президента США Дональда Трампа. В заявлениях предыдущих лет подчеркивалась, что в украинском конфликте вина лежит на России, а также говорилось, что «будущее Украины – в НАТО». В нынешнем проекте таких утверждений нет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 24 июня говорил, что НАТО необходимо представить Россию как агрессора, чтобы решение об увеличении расходов на военные нужды до 5% ВВП стран – членов альянса было принято на саммите, который пройдет 24–25 июня в Гааге.
На пресс-конференции перед саммитом генсек НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопрос о причинах транслирования им сценария, при котором Россия нападет на страны альянса в ближайшее время. Он лишь сослался на общее беспокойство внутри альянса и слова высокопоставленных представителей западных стран. При этом генсек использовал абстрактные формулировки и ушел от конкретного ответа.
23 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что страны Запада сами придумали страшилку о якобы возможном вторжении России, чтобы запугивать собственный народ и «вытаскивать» из него деньги.