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Страны НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой евро-атлантической безопасности

Ведомости

Страны НАТО сочли Россию долгосрочной угрозой евро-атлантической безопасности. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита альянса в Гааге.

«Перед лицом серьезных угроз и вызовов безопасности, в частности, долгосрочной угрозы, которую представляет Россия для евро-атлантической безопасности, и постоянной угрозы терроризма, союзники обязуются ежегодно инвестировать 5% ВВП на основные оборонные потребности», – сказано в документе.

The Telegraph со ссылкой на проект документа сообщала, что страны НАТО смягчили критику РФ в заявлении по итогам саммита из-за президента США Дональда Трампа. В заявлениях предыдущих лет подчеркивалась, что в украинском конфликте вина лежит на России, а также говорилось, что «будущее Украины – в НАТО». В нынешнем проекте таких утверждений нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 24 июня говорил, что НАТО необходимо представить Россию как агрессора, чтобы решение об увеличении расходов на военные нужды до 5% ВВП стран – членов альянса было принято на саммите, который пройдет 24–25 июня в Гааге.

На пресс-конференции перед саммитом генсек НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопрос о причинах транслирования им сценария, при котором Россия нападет на страны альянса в ближайшее время. Он лишь сослался на общее беспокойство внутри альянса и слова высокопоставленных представителей западных стран. При этом генсек использовал абстрактные формулировки и ушел от конкретного ответа.

23 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что страны Запада сами придумали страшилку о якобы возможном вторжении России, чтобы запугивать собственный народ и «вытаскивать» из него деньги.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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