Страны НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой евро-атлантической безопасности

На пресс-конференции перед саммитом генсек НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопрос о причинах транслирования им сценария, при котором Россия нападет на страны альянса в ближайшее время. Он лишь сослался на общее беспокойство внутри альянса и слова высокопоставленных представителей западных стран. При этом генсек использовал абстрактные формулировки и ушел от конкретного ответа.