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Путин и Макрон созвонились впервые с 2022 года

Они обсудили Ближний Восток и Украину
Анастасия Брянцева
Александр Казаков / РИА Новости
Александр Казаков / РИА Новости

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом сообщает Кремль.

В ходе переговоров главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также удары по ядерным объектам Ирана со стороны США. В контексте поддержания мира и безопасности в регионе, а также сохранения глобального режима ядерного нераспространения президенты отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Путин и Макрон также подчеркнули важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ. Они призвали к разрешению кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами.

Кроме того, главы РФ и Франции обсудили конфликт на Украине. В этом контексте Путин напомнил, что украинский конфликт – это прямое следствие политики западных государств, которые игнорировали интересы безопасности РФ, создавали на Украине антироссийский плацдарм, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий.

Говоря о мирном урегулировании, российский лидер заявил, что возможные договоренности между странами должны носить комплексный и долгосрочный характер. Кроме того, они должны будут предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.

В Елисейском дворце сообщили, что разговор Путина и Макрона длился более двух часов, передает BFMTV. В ходе переговоров французский лидер призвал к прекращению огня в конфликте на Украине «в максимально сжатые сроки», а также подтвердил «твердую приверженность Франции суверенитету и территориальной целостности Украины».

О планах Путина провести международный телефонный разговор рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга 1 июля.

В последний раз Путин и Макрон проводили телефонный разговор 19 августа 2022 г. Тогда разговор шел об атаках Украины на Запорожскую АЭС. Путин заявил об угрозе возникновения масштабной катастрофы из-за систематических обстрелов ЗАЭС. Лидеры двух стран также подтвердили важность скорейшей отправки на станцию миссии МАГАТЭ, которая на месте бы оценила обстановку.

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