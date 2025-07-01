Путин и Макрон созвонились впервые с 2022 года

В ходе переговоров главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также удары по ядерным объектам Ирана со стороны США. В контексте поддержания мира и безопасности в регионе, а также сохранения глобального режима ядерного нераспространения президенты отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов Совета Безопасности ООН.