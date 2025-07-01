Путин может провести международный телефонный разговор вечером 1 июля

В ноябре 2024 г. Первышов был назначен на пост врио главы Тамбовской области как участник президентской программы «Время героев». «Единая Россия» 16 июня выдвинула его кандидатом на пост главы Тамбовской области. После выдвижения Первышов заявил о планах формирования программы развития области с участием жителей региона. Он предложил населению проявлять инициативу и направлять предложения для включения в народную программу. Сбор наказов будет организован в каждом муниципальном округе области.