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Путин может провести международный телефонный разговор вечером 1 июля

Ведомости

В Кремле не исключили, что президент РФ Владимир Путин может провести международный телефонный разговор вечером 1 июля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Кроме того, по его словам, Путин заслушает доклад врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова. В целом, 1 июля президент проведет рабочий день в Кремле. Песков уточнил, что Путина ждет достаточно рутинный день с точки зрения обычных внутренних встреч и совещаний.

25 июня президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести очередной телефонный разговор с главой РФ. Точные сроки разговора американский глава не назвал.

В ноябре 2024 г. Первышов был назначен на пост врио главы Тамбовской области как участник президентской программы «Время героев». «Единая Россия» 16 июня выдвинула его кандидатом на пост главы Тамбовской области. После выдвижения Первышов заявил о планах формирования программы развития области с участием жителей региона. Он предложил населению проявлять инициативу и направлять предложения для включения в народную программу. Сбор наказов будет организован в каждом муниципальном округе области.

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