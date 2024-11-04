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Первышов назначен врио главы Тамбовской области

Ранее о том, что он возглавит регион, сообщили источники «Ведомостей»
Георгий Недогибченко
Президент РФ Владимир Путин и Евгений Первышов (слева), назначенный временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, во время встречи / Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Участник «Времени героев» Евгений Первышов назначен на пост главы Тамбовской области. О своем согласии занять этот пост Первышов заявил президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в Кремле.

Первышов сообщил, что планирует применить «уже имеющиеся навыки», но ему потребуется время для знакомства с местными жителями и экономической ситуацией в регионе. Путин отметил, что те, кто «был за ленточкой, – уже герои» (принял участие в спецоперации), а также сообщил о важности региона и о необходимости обладания особенными навыками управления. Первышов согласился с доводами президента и повторно изъявил готовность применить приобретенные навыки. До спецоперации Первышов работал депутатом Госдумы. В 2022 г. ушел на фронт в качестве добровольца, вернулся на прежнее место работы в 2023 г.

Когда 15 июня Путин встречался в мастерской управления «Сенеж» с участниками «Времени героев», то он разговаривал и с Первышовым. Первышов рассказал президенту, что был избран в Госдуму от Краснодарского края: «Был до этого пять лет мэром Краснодара с 2016 по 2021 г.». Президент на это сказал: «Были мэром Краснодара?! Как вас зовут? Евгений? У меня будет для вас предложение!» «Я с командой», – ответил депутат. «Тоже хорошо», – заметил Путин.

4 ноября о своей отставке объявил Максим Егоров. В частности, он сообщил, что переходит на новую работу на федеральный уровень. В тот же день «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Первышов может быть назначен на пост Егорова. Помимо Егорова об уходе в отставку заявил и Василий Голубев, губернатор Ростовской области. Источники «Ведомостей» рассказали, что на его место может быть назначен гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Первышову 48 лет. Он родился в Краснодаре, в 1990-е гг. работал на ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод», затем работал в разных городских структурах Краснодара. С 2012 г. был замначальника, а затем начальником городского управления муниципального контроля. Затем стал главой администрации Прикубанского городского округа. С сентября 2013 г. был замглавы Краснодара по вопросам городского хозяйства. Потом год проработал в Минстрое, но вернулся в 2016 г. сначала на должность первого замглавы Краснодара, а затем на пост мэра Краснодара. В сентябре 2021 г. избрался в Госдуму по Краснодарскому одномандатному округу. В октябре 2022 г. он заявил, что отправляется в зону спецоперации. С мая 2024 г. обучается на кадровой программе «Время героев» для участников спецоперации и военных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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