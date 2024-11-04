Первышов назначен врио главы Тамбовской области

Первышов назначен врио главы Тамбовской областиРанее о том, что он возглавит регион, сообщили источники «Ведомостей»
Участник «Времени героев» Евгений Первышов назначен на пост главы Тамбовской области. О своем согласии занять этот пост Первышов заявил президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в Кремле.
Первышов сообщил, что планирует применить «уже имеющиеся навыки», но ему потребуется время для знакомства с местными жителями и экономической ситуацией в регионе. Путин отметил, что те, кто «был за ленточкой, – уже герои» (принял участие в спецоперации), а также сообщил о важности региона и о необходимости обладания особенными навыками управления. Первышов согласился с доводами президента и повторно изъявил готовность применить приобретенные навыки. До спецоперации Первышов работал депутатом Госдумы. В 2022 г. ушел на фронт в качестве добровольца, вернулся на прежнее место работы в 2023 г.
Когда 15 июня Путин встречался в мастерской управления «Сенеж» с участниками «Времени героев», то он разговаривал и с Первышовым. Первышов рассказал президенту, что был избран в Госдуму от Краснодарского края: «Был до этого пять лет мэром Краснодара с 2016 по 2021 г.». Президент на это сказал: «Были мэром Краснодара?! Как вас зовут? Евгений? У меня будет для вас предложение!» «Я с командой», – ответил депутат. «Тоже хорошо», – заметил Путин.
4 ноября о своей отставке объявил Максим Егоров. В частности, он сообщил, что переходит на новую работу на федеральный уровень. В тот же день «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Первышов может быть назначен на пост Егорова. Помимо Егорова об уходе в отставку заявил и Василий Голубев, губернатор Ростовской области. Источники «Ведомостей» рассказали, что на его место может быть назначен гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Первышову 48 лет. Он родился в Краснодаре, в 1990-е гг. работал на ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод», затем работал в разных городских структурах Краснодара. С 2012 г. был замначальника, а затем начальником городского управления муниципального контроля. Затем стал главой администрации Прикубанского городского округа. С сентября 2013 г. был замглавы Краснодара по вопросам городского хозяйства. Потом год проработал в Минстрое, но вернулся в 2016 г. сначала на должность первого замглавы Краснодара, а затем на пост мэра Краснодара. В сентябре 2021 г. избрался в Госдуму по Краснодарскому одномандатному округу. В октябре 2022 г. он заявил, что отправляется в зону спецоперации. С мая 2024 г. обучается на кадровой программе «Время героев» для участников спецоперации и военных.