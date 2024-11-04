Первышов назначен врио главы Тамбовской области

Первышову 48 лет. Он родился в Краснодаре, в 1990-е гг. работал на ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод», затем работал в разных городских структурах Краснодара. С 2012 г. был замначальника, а затем начальником городского управления муниципального контроля. Затем стал главой администрации Прикубанского городского округа. С сентября 2013 г. был замглавы Краснодара по вопросам городского хозяйства. Потом год проработал в Минстрое, но вернулся в 2016 г. сначала на должность первого замглавы Краснодара, а затем на пост мэра Краснодара. В сентябре 2021 г. избрался в Госдуму по Краснодарскому одномандатному округу. В октябре 2022 г. он заявил, что отправляется в зону спецоперации. С мая 2024 г. обучается на кадровой программе «Время героев» для участников спецоперации и военных.