Источники «Ведомостей»: Юрий Слюсарь может возглавить Ростовскую область

«Ведомости» писали 28 октября, что Голубева могут отправить в отставку. Причиной ухода Голубева со своего поста собеседники «Ведомостей» называли его длительное пребывание на нем. Он был одним из губернаторов-долгожителей: Голубев был назначен еще президентом Дмитрием Медведевым в 2010 г., когда не было прямых выборов глав регионов. Затем в 2015 и 2020 гг. он уже избирался на прямых губернаторских выборах. Третий срок полномочий главы Ростовской области истекал в 2025 г.