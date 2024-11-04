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Источники «Ведомостей»: Юрий Слюсарь может возглавить Ростовскую область

Гендиректор ОАК сменит на посту главы региона Василия Голубева
Елена Мухаметшина
Максим Иванов
Евгений Разумный / Ведомости

Основным кандидатом на пост губернатора Ростовской области стал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Об этом «Ведомостям» сказали трое источников, близких к администрации президента. На этом посту он может сменить «долгожителя» Василия Голубева, который 4 ноября подал в отставку с поста губернатора.

Слесарю 50 лет, он родился в Ростове-на-Дону. Закончил юридический факультет МГУ и аспирантуру РАНХиГС. После окончания университета работал в разных коммерческих компаниях. В 2003-2009 гг. был коммерческим директор ОАО «Роствертол». Одновременно с 2005 по 2007 г. руководил комитетом вертолетных программ ОАО «Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром». Затем работал на разных должностях в Минпромторге. С 2015 г. Юрий Слюсарь возглавляет ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация", с 2019 г. – в должности генерального директора.

«Ведомости» направили запрос представителю Слюсаря.

«Ведомости» писали 28 октября, что Голубева могут отправить в отставку. Причиной ухода Голубева со своего поста собеседники «Ведомостей» называли его длительное пребывание на нем. Он был одним из губернаторов-долгожителей: Голубев был назначен еще президентом Дмитрием Медведевым в 2010 г., когда не было прямых выборов глав регионов. Затем в 2015 и 2020 гг. он уже избирался на прямых губернаторских выборах. Третий срок полномочий главы Ростовской области истекал в 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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