Источники «Ведомостей»: Юрий Слюсарь может возглавить Ростовскую область

Источники «Ведомостей»: Юрий Слюсарь может возглавить Ростовскую областьГендиректор ОАК сменит на посту главы региона Василия Голубева
Основным кандидатом на пост губернатора Ростовской области стал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Об этом «Ведомостям» сказали трое источников, близких к администрации президента. На этом посту он может сменить «долгожителя» Василия Голубева, который 4 ноября подал в отставку с поста губернатора.
Слесарю 50 лет, он родился в Ростове-на-Дону. Закончил юридический факультет МГУ и аспирантуру РАНХиГС. После окончания университета работал в разных коммерческих компаниях. В 2003-2009 гг. был коммерческим директор ОАО «Роствертол». Одновременно с 2005 по 2007 г. руководил комитетом вертолетных программ ОАО «Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром». Затем работал на разных должностях в Минпромторге. С 2015 г. Юрий Слюсарь возглавляет ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация", с 2019 г. – в должности генерального директора.
«Ведомости» направили запрос представителю Слюсаря.
«Ведомости» писали 28 октября, что Голубева могут отправить в отставку. Причиной ухода Голубева со своего поста собеседники «Ведомостей» называли его длительное пребывание на нем. Он был одним из губернаторов-долгожителей: Голубев был назначен еще президентом Дмитрием Медведевым в 2010 г., когда не было прямых выборов глав регионов. Затем в 2015 и 2020 гг. он уже избирался на прямых губернаторских выборах. Третий срок полномочий главы Ростовской области истекал в 2025 г.