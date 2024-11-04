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Главы Тамбовской и Ростовской областей оставляют свои посты

Они готовятся к переходу на новую работу на федеральном уровне
Георгий Недогибченко
Максим Стулов / Ведомости

Врио главы Тамбовской и губернатор Ростовской областей Максим Егоров и Василий Голубев объявили о переходе на новую работу на федеральном уровне, следует из личных Telegram-каналов чиновников.

Егоров был назначен врио губернатора Тамбовской области 4 октября 2021 г. В Единый день голосования 19 сентября 2021 г. победил на выборах губернатора, набрав 84,95% голосов избирателей. Чиновник возглавил Тамбовскую область 20 сентября 2022 г. В своем Telegram-канале Егоров поблагодарил жителей за помощь в реализации региональным программ.

«За прошедшие годы область стала для меня родной. Мы сделали с вами многое. Сегодня руководство страны передо мной ставит другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять. Я настоящий тамбовчанин, и я рад, что тамбовский волк – теперь товарищ», – сообщил Егоров.

Василий Голубев был назначен на пост губернатора Ростовской области еще президентом Дмитрием Медведевым в 2010 г., когда не было прямых выборов глав регионов. Затем в 2015 и 2020 гг. он уже избирался на прямых губернаторских выборах. Он также поблагодарил жителей за помощь и доверие. На какую должность он переходит, губернатор не уточнил.

«Впереди – новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», – написал Голубев.

28 октября источники «Ведомостей» со ссылкой на источники сообщили о возможной отставке Голубева и главы республики Коми Владимира Уйбы. Среди основных причин ухода Голубева называлась длительность пребывания на посту, подчеркивалось, что он один из губернаторов-долгожителей. К Уйбе негативно относятся в АП, отмечали источники «Ведомостей», в том числе потому, что он неоднократно становился участником конфликтных ситуаций в субъекте.

Политический эксперт Виталий Иванов рассказывал, что у Уйбы «не будет второго срока», тогда как Голубев – прирожденный губернатор. Эксперт напомнил, что Голубев в 2010 г. заслуженно получил повышение, когда из Подмосковья, где возглавлял Ленинский район, поехал руководить своей малой родиной. Вопрос не в претензиях к самому Голубеву, а в том, что надо давать дорогу молодым, говорил Иванов. Ростовские коллеги едины в констатации усталости от Голубева, который занимает свой пост с 2010 г., отмечал политолог Владимир Слатинов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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