Главы Тамбовской и Ростовской областей оставляют свои посты

Политический эксперт Виталий Иванов рассказывал, что у Уйбы «не будет второго срока», тогда как Голубев – прирожденный губернатор. Эксперт напомнил, что Голубев в 2010 г. заслуженно получил повышение, когда из Подмосковья, где возглавлял Ленинский район, поехал руководить своей малой родиной. Вопрос не в претензиях к самому Голубеву, а в том, что надо давать дорогу молодым, говорил Иванов. Ростовские коллеги едины в констатации усталости от Голубева, который занимает свой пост с 2010 г., отмечал политолог Владимир Слатинов.