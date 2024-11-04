Кто такой Василий Голубев

Кто такой Василий ГолубевГубернатор Ростовской области объявил об уходе с поста
Василий Голубев родился 30 января 1957 г. в станице Ермаковской Тацинского района Ростовской области в семье шахтера. По окончании средней школы №8 в поселке Шолоховский в 1974 г. пробовал поступить в Харьковский авиационный институт, но не прошел по баллам. Стал учеником электрослесаря механического цеха, работал водителем автомобиля транспортно-складского хозяйства шахты «Восточная» комбината «Ростовуголь».
В 1975 г. поступил в Московский институт управления им. С. Орджоникидзе, который окончил в 1980 г. по специальности «инженер-экономист». В 2002 г. в Государственном университете управления защитил диссертацию на тему «Организационные формы интенсификации хозяйственных связей при смене модели экономического развития». Имеет степень доктора экономических наук.
С 1980 г. по 1983 г. прошел путь от ревизора автомобильного транспорта до начальника отдела эксплуатации Ленинского грузового АТП Главмособлавтотранса в Ленинском районе Московской области. С 1983 г. по 1989 г. работал инструктором, а затем заведующим организационным отделом Ленинского РК КПСС в Видном. В 1989 г. стал ответственным организатором отдела организационно-партийной и кадровой работы Московского обкома КПСС, проработал на этой должности до 1990 г.
В 1990 г. был вторым секретарем Ленинского РК КПСС Подмосковья в Видном. В 1990-1991 гг. возглавлял Видновский городской совет народных депутатов. В 1991 г. стал главой администрации Ленинского района Московской области. В 1999-2000 гг. занимал должность заместителя губернатора Московской области. В 2000 г. стал первым заместителем председателя правительства Подмосковья, проработал на этом посту до 2003 г. Курировал вопросы развития научно-промышленного комплекса, сельского хозяйства и продовольствия, жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики, строительного комплекса, реализации аграрной реформы и технического перевооружения предприятий региона.
В 2003 г. вернулся на должность главы Ленинского района Подмосковья, где проработал до 2010 г. 21 мая 2010 г. заксобрание Ростовской области по представлению президента России Дмитрия Медведева наделило Голубева полномочиями губернатора Ростовской области. В 2015 г. был избран от «Единой России» на второй срок с результатом 78,21%. Спустя пять лет переизбрался на третий срок (65,53%).
Член высшего совета «Единой России».
Награжден орденами Почета (1999), Дружбы (2005), Александра Невского (2015), «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2022; 2009).