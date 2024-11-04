Кто такой Василий Голубев

С 1980 г. по 1983 г. прошел путь от ревизора автомобильного транспорта до начальника отдела эксплуатации Ленинского грузового АТП Главмособлавтотранса в Ленинском районе Московской области. С 1983 г. по 1989 г. работал инструктором, а затем заведующим организационным отделом Ленинского РК КПСС в Видном. В 1989 г. стал ответственным организатором отдела организационно-партийной и кадровой работы Московского обкома КПСС, проработал на этой должности до 1990 г.