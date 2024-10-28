Свои посты вскоре могут оставить главы Ростовской области и Республики Коми

Голубев в отличие от Уйбы как раз прирожденный губернатор, считает Иванов. Он напоминает, что Голубев в 2010 г. заслуженно получил повышение, когда из Подмосковья, где возглавлял Ленинский район, поехал руководить своей малой родиной. «У него многое было за эти годы, но в целом он руководит Ростовской областью успешно и относится к лучшей части губернаторского корпуса». Вопрос не в претензиях к нему, а в том, что надо давать дорогу молодым, говорит Иванов. Ростовские коллеги едины в констатации усталости от Голубева, который занимает свой пост с 2010 г., отмечает Слатинов: «Разные волны обновления губернаторского корпуса, особенно с 2017 г., его так и не затронули».