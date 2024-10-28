Свои посты вскоре могут оставить главы Ростовской области и Республики Коми

Свои посты вскоре могут оставить главы Ростовской области и Республики КомиОтставка Василия Голубева и Владимира Уйбы может произойти в ближайшие месяцы
До конца 2024 г. могут произойти точечные отставки глав одного-двух регионов. Об этом сказали «Ведомостям» два источника, близких к администрации президента (АП). Среди губернаторов, ротация которых сейчас обсуждается в АП, называют глав Ростовской области и Коми Василия Голубева и Владимира Уйбу. Окончательное решение будет за президентом, подчеркивают источники «Ведомостей».
«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, а также в пресс-службы глав обоих регионов.
Причиной возможного ухода Голубева со своего поста собеседники называют его длительное пребывание на нем. На данный момент он один из губернаторов-долгожителей: Голубев был назначен еще президентом Дмитрием Медведевым в 2010 г., когда не было прямых выборов глав регионов. Затем в 2015 и 2020 гг. он уже избирался на прямых губернаторских выборах. Третий срок полномочий главы Ростовской области истекает в 2025 г.
К Уйбе негативно относятся в АП, отмечают источники «Ведомостей», в том числе потому, что он неоднократно становился участником конфликтных ситуаций в субъекте. «Кроме того, после ареста экс-губернатора [Вячеслава] Гайзера в 2015 г. регион остается сложным в межэлитном плане», – говорит один из собеседников. Еще один источник говорит, что у Уйбы очень испорчены отношения с местными элитами, высокая текучка в региональном правительстве. Один из собеседников утверждает, что к Уйбе хорошо относится руководство страны. В 2025 г. у него заканчивается первый срок.
Второго срока у Уйбы не будет, считает эксперт по региональной политике Виталий Иванов: «Он пришел в регион на плохое наследство. [Предыдущий губернатор Сергей] Гапликов оставил тяжелую ситуацию во внутренней политике, распустил местную элиту. Кроме того, в Коми специфическая экономика: республика сильно зависит от нескольких корпораций». Таким образом, Уйба попал в тяжелый регион, будучи при этом не слишком заинтересованным в такой работе, полагает эксперт: «Он опытный организатор здравоохранения, возглавлял ФМБА, где был на своем месте». Уйба так и не смог выстроить механизмов коммуникации с населением и элитами Коми, говорит политолог Владимир Слатинов.
Голубев в отличие от Уйбы как раз прирожденный губернатор, считает Иванов. Он напоминает, что Голубев в 2010 г. заслуженно получил повышение, когда из Подмосковья, где возглавлял Ленинский район, поехал руководить своей малой родиной. «У него многое было за эти годы, но в целом он руководит Ростовской областью успешно и относится к лучшей части губернаторского корпуса». Вопрос не в претензиях к нему, а в том, что надо давать дорогу молодым, говорит Иванов. Ростовские коллеги едины в констатации усталости от Голубева, который занимает свой пост с 2010 г., отмечает Слатинов: «Разные волны обновления губернаторского корпуса, особенно с 2017 г., его так и не затронули».
Пока на сентябрь 2025 г. запланировано 15 прямых выборов глав регионов и одни через заксобрание (Ненецкий автономный округ). Первый срок на своем посту в следующем году заканчивают губернаторы Севастополя, Еврейской автономной области, Пермского края, Чувашии, Калужской, Иркутской, Архангельской областей, Коми, Камчатки. Уже несколько сроков на своих постах главы Брянской, Ленинградской, Костромской, Ростовской областей, Краснодарского края и Татарстана. Собеседники говорят, что под вопросом и судьба главы Костромской области Сергея Ситникова, в том числе из-за здоровья, но по нему пока решение не обсуждалось.
Источники «Ведомостей» считают, что основные отставки состоятся уже весной 2025 г. В 2023 г. осенью была лишь одна губернаторская отставка. Свой пост 31 октября покинул глава Вологодской области Олег Кувшинников. Он возглавлял регион с 2011 г. Вместо него врио губернатора Вологодской области был назначен Георгий Филимонов, который был избран на этот пост в сентябре 2024 г. Остальные губернаторские отставки были уже в ходе весеннего «губернаторопада». Причем пятеро из семи ушедших в отставку в мае – июне 2024 г. губернаторов получили повышение: четверо перешли в правительство и один – в Кремль.
Замены глав регионов в период осени 2024 г. – весны 2025 г. будут точечными, большого губернаторопада, скорее всего, не будет, считает политтехнолог Петр Быстров. По его мнению, в этот период можно ожидать до четырех отставок. По его словам, отставка Голубева возможна, поскольку есть психологическая усталость от длительного правления. «Здесь все нормально в плане управляемости, но он уже очень давно находится на своем посту, поэтому есть запрос на обновление», – говорит Быстров.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов