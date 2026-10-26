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Россияне оплатили налоги через «Госуслуги» 16,3 млн раз с начала года

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Жители России воспользовались порталом «Госуслуги» для уплаты налогов 16,3 млн раз в 2026 г. Об этом сообщило Минцифры.

С 1 августа налоговые уведомления для физических лиц по умолчанию направляются в личные кабинеты на «Госуслугах». Граждане могут просматривать начисления и оплачивать их непосредственно на портале.

Получать уведомления таким способом могут пользователи с подтвержденной учетной записью, которые не отказались от электронной рассылки. Кроме того, общая сумма начисленных налогов должна составлять не менее 300 руб. Если хотя бы одно из условий не выполнено, ФНС направит уведомление заказным письмом по почте.

В налоговых документах могут указываться имущественный, земельный и транспортный налоги, а также налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

В 2026 г. россияне уплачивают налоги за 2025 г. Уведомление должно поступить не позднее чем за 30 рабочих дней до срока оплаты. Обычно рассылка начинается в сентябре, а перечислить всю сумму необходимо до 1 декабря. После установленного срока за неуплату начисляются пени.

26 июля президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий дополнительные ограничения для мигрантов и членов их семей. Согласно поправкам, они обязаны обеспечивать себя и своих детей на сумму не ниже регионального прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Также при оформлении патента иностранный работник обязан платить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ и т. д.

10 сентября замглавы МВД России Андрей Кикоть на встрече с Путиным сказал, что трудовые мигранты в России будут платить налоги за неработающих членов своей семьи с 1 января 2027 г.

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