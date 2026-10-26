Россияне оплатили налоги через «Госуслуги» 16,3 млн раз с начала года

В 2026 г. россияне уплачивают налоги за 2025 г. Уведомление должно поступить не позднее чем за 30 рабочих дней до срока оплаты. Обычно рассылка начинается в сентябре, а перечислить всю сумму необходимо до 1 декабря. После установленного срока за неуплату начисляются пени.