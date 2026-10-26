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Мирошник заявил о вмешательстве Зеленского во внутренние дела США

Сергей Пахомов
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Западные СМИ используют президента Украины Владимира Зеленского для вмешательства во внутренние дела США перед выборами в конгресс. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Очень похоже, что Зеленского к медийной активности приближающиеся промежуточные выборы в США подталкивают больше, чем самого [президента США] Дональда Трампа», – написал Мирошник.

По словам дипломата, украинский лидер дал 13 интервью для западных СМИ за 13 дней, большинство из которых были комплиментарными. Это выглядит как пропагандистская кампания перед американскими выборами в конгресс, указал Мирошин. Посол подчеркнул, что интерес средств массовой информации к Зеленскому нельзя назвать бескорыстным.

19 октября The Washington Post, ABC News и Ipsos привели данные опроса, согласно которым уровень одобрения деятельности Трампа снизился до 33% перед выборами в конгресс. Это является минимальным показателем за оба его президентских срока. По сравнению с июлем поддержка американского лидера сократилась на 4 процентных пункта (п. п.), а относительно октября 2025 г. – на 8 п. п.

18 октября NBC News сообщал, что в нескольких городах США прошли протесты No Kings («Нет королям») против политики Трампа. Участники акции призывали досрочно проголосовать на промежуточных выборах 3 ноября.

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