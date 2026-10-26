Мирошник заявил о вмешательстве Зеленского во внутренние дела США

19 октября The Washington Post, ABC News и Ipsos привели данные опроса, согласно которым уровень одобрения деятельности Трампа снизился до 33% перед выборами в конгресс. Это является минимальным показателем за оба его президентских срока. По сравнению с июлем поддержка американского лидера сократилась на 4 процентных пункта (п. п.), а относительно октября 2025 г. – на 8 п. п.