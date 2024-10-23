Эксперты прогнозируют ротацию двух губернаторов

Эксперты прогнозируют ротацию двух губернаторовПредстоящие через год региональные выборы станут генеральной репетицией кампании в Госдуму
Наибольший риск ротации в преддверии единого дня голосования 2025 г. (ЕДГ-2025) просматривается для главы Республики Коми Владимира Уйбы и губернатора Костромской области Сергея Ситникова. К такому выводу пришли эксперты «Минченко консалтинга» при составлении XVIII рейтинга политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0». «Ведомости» ознакомились с докладом. «Уйба к концу своей первой каденции подходит с багажом нерешенных элитных противоречий и публичных скандалов. Его устойчивость по рейтингу «Госсовет 2.0» представляется наименьшей среди глав регионов», – считают политологи.
Политолог Александр Кынев согласен с тем, что ситуация в Коми «тяжелая»: «Не сложились [у Уйбы] отношения ни с местным населением, ни с элитами, скандалы непрерывные. Не зашло ни с какой стороны». Главным фактором против костромского губернатора Ситникова, по мнению Кынева, является его длительная работа на посту (с 2012 г.). Всего в ходе ЕДГ-2025 ожидаются 15 прямых выборов губернаторов.
Процесс губернаторских замен в связи с выборами будущего года может принять и более динамичный характер, предупреждает политолог Ростислав Туровский. «В преддверии думской кампании и возможных перемен на федеральном уровне вероятны губернаторские замены, которые трудно сейчас предсказать и которые будут связаны с пока еще неясными будущими кадровыми решениями. В будущем году есть и выборы в очень важных регионах, с которыми связаны серьезные интриги. Возможны и новые кампании по борьбе с коррупцией», – заявил он «Ведомостям».
Грядущий ЕДГ-2025 станет генеральной репетицией перед думскими выборами, считают эксперты «Минченко консалтинга». Эксперты полагают, что силовые ведомства продолжат действовать в режиме повышенной активности: «Аресты членов региональных правительств и глав местного самоуправления происходят каждый месяц, что само по себе влияет на политическую устойчивость губернаторов и может использоваться фрондирующими элитными группами против глав регионов, провоцируя конфликтные сюжеты в субъектах РФ». Среди других факторов перечислены техногенные риски; социально-экономические риски; потенциальный кризис угольной отрасли, что важно для «профильных» регионов.
Играть важную роль будет весь комплекс факторов, связанных со спецоперацией, – это вопросы работы с контрактниками, поддержка семей военнослужащих, работа, связанная с развитием новых производств, импортозамещение, тематика трансформации мировоззренческих аспектов, особенно в части патриотического воспитания и продвижения традиционных ценностей, говорит руководитель ФоРГО Константин Костин. «Конечно, будет учитываться и конфигурация политического поля – снижение конфликтности, эффективность и проактивность политических институтов, консолидация вокруг целей, о которых говорит президент», – считает он.
Важнейшими критериями Костин назвал также эффективность экономики региона и ее устойчивую работоспособность, а также полное, а иногда даже и опережающее развитие социальной сферы, выполнение всех социальных обязательств государства. «Собственно, все основные рейтинги, на которые ориентируются в федеральном центре, настроены таким образом, чтобы отражать динамику этих показателей. Влияние же иных факторов будет носить ситуативный и вряд ли перманентный характер. Те или иные кризисные ситуации будут влиять, но именно в контексте подвижек социального самочувствия», – заключил глава ФоРГО.