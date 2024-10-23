Эксперты прогнозируют ротацию двух губернаторов

Процесс губернаторских замен в связи с выборами будущего года может принять и более динамичный характер, предупреждает политолог Ростислав Туровский. «В преддверии думской кампании и возможных перемен на федеральном уровне вероятны губернаторские замены, которые трудно сейчас предсказать и которые будут связаны с пока еще неясными будущими кадровыми решениями. В будущем году есть и выборы в очень важных регионах, с которыми связаны серьезные интриги. Возможны и новые кампании по борьбе с коррупцией», – заявил он «Ведомостям».