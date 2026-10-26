Войска РФ ударили по складам боеприпасов и объектам производства БПЛА ВСУ
Российские военные за сутки поразили склады боеприпасов, производственные цеха, а также места хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотников дальнего действия украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск.
В результате также поражены предприятия военной промышленности и объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по утверждению Минобороны, используются ВСУ.
В военном ведомстве добавили, что удары также пришлись по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего цели находились в 151 районе.
Минувшей ночью в поселке Ольшаны Харьковской области армия России поразила склад хранения БПЛА большой и средней дальности, а также комплектующих к ним. В Харькове под удар попала электроподстанция ПС-330 «Залютино», которая обеспечивала работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. В Каменце-Подольском Хмельницкой области поражена электроподстанция ПС-330, которая обеспечивала функционирование объектов логистической инфраструктуры. В Одесской области ВС РФ ударили по объектам разгрузочно-погрузочной инфраструктуры трех причальных терминалов порта Черноморск.
Под удар также попали четыре складских помещения, в которых находились грузы военного и двойного назначения, предназначенные для украинской армии. На переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Одесса военное имущество, предназначенное для обеспечения ВСУ.
25 октября специалисты войск беспилотных систем поразили вантовый мост в районе Запорожья. В результате удара из строя вывели переправу ВСУ.