Войска РФ ударили по складам боеприпасов и объектам производства БПЛА ВСУ

Минувшей ночью в поселке Ольшаны Харьковской области армия России поразила склад хранения БПЛА большой и средней дальности, а также комплектующих к ним. В Харькове под удар попала электроподстанция ПС-330 «Залютино», которая обеспечивала работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. В Каменце-Подольском Хмельницкой области поражена электроподстанция ПС-330, которая обеспечивала функционирование объектов логистической инфраструктуры. В Одесской области ВС РФ ударили по объектам разгрузочно-погрузочной инфраструктуры трех причальных терминалов порта Черноморск.