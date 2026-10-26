Армия России ударила по электроподстанциям и складу БПЛА на Украине

В Одесской области ВС РФ ударили по объектам разгрузочно-погрузочной инфраструктуры трех причальных терминалов порта Черноморск. Под удар также попали четыре складских помещения, в которых находились грузы военного и двойного назначения, предназначенные для украинской армии. На переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Одесса военное имущество, предназначенное для обеспечения ВСУ.