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Армия России ударила по электроподстанциям и складу БПЛА на Украине

Ксения Наумчик
Ведомости
Ведомости

Российские военные минувшей ночью нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, энергетической и портовой инфраструктуре ВСУ на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате в поселке Ольшаны Харьковской области поражен склад хранения беспилотников большой и средней дальности, а также комплектующих к ним. В Харькове под удар попала электроподстанция ПС-330 «Залютино», которая обеспечивала работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

В Каменце-Подольском Хмельницкой области поражена электроподстанция ПС-330, которая обеспечивала функционирование объектов логистической инфраструктуры.

В Одесской области ВС РФ ударили по объектам разгрузочно-погрузочной инфраструктуры трех причальных терминалов порта Черноморск. Под удар также попали четыре складских помещения, в которых находились грузы военного и двойного назначения, предназначенные для украинской армии. На переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Одесса военное имущество, предназначенное для обеспечения ВСУ.

25 октября специалисты войск беспилотных систем поразили вантовый мост в районе Запорожья. В результате удара из строя вывели переправу ВСУ. В ночь на 25 октября российские военные нанесли удары беспилотниками по логоцентрам и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для ВСУ.

24 октября российские военные ударили по порту Черноморска и поразили цех по производству безэкипажных катеров. На переходе морем целью стал сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

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