В России зарегистрировали случай лихорадки Зика
В России зарегистрировали завозной случай лихорадки Зика. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Заболевание выявили у женщины в сентябре. Она была госпитализирована в инфекционный стационар, где диагноз был подтвержден. «Для России лихорадка Зика не является эндемичной. Основной риск связан с завозом инфекции путешественниками из неблагополучных регионов, в том числе некоторых стран Америки, Южной и Юго-Восточной Азии», – говорится в сообщении.
Роспотребнадзор заверил, что риск распространения инфекции внутри страны исключен, поскольку комары в России «не представляют высоких эпидемиологических рисков как переносчики опасных тропических лихорадок».
Лихорадка Зика переносится комарами рода Aedes. Впервые вирус выявили в 1947 г. в Уганде у бенгальского макака, а в 1950-х случаи заболевания были зарегистрированы среди людей. По данным ООН, с 2007 г. вспышки болезни наблюдаются в странах Африки, Америки, Азии и Тихоокеанского региона.
В большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно, однако у отдельных людей могут появиться сыпь, конъюнктивит, боли в мышцах и суставах и др. В марте 2023 г. Роспотребнадзор предупредил о риске заражения этим вирусом при поездках за границу.