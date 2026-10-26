В России зарегистрировали случай лихорадки Зика

Заболевание выявили у женщины в сентябре. Она была госпитализирована в инфекционный стационар, где диагноз был подтвержден. «Для России лихорадка Зика не является эндемичной. Основной риск связан с завозом инфекции путешественниками из неблагополучных регионов, в том числе некоторых стран Америки, Южной и Юго-Восточной Азии», – говорится в сообщении.