Роспотребнадзор предупредил о риске заражения вирусом Зика при поездках за границу
Из-за сообщений о завозных случаях лихорадки Зика в Европе россиянам рекомендуется соблюдать меры предосторожности при поездках за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В настоящее время наибольшее число случаев ЛЗ выявляется в странах панамериканского региона и на территории Индии. С начала 2023 года случаи заболевания без летальных исходов зарегистрированы на территории 10 стран американского региона. Наибольшее число заболевших выявлено в Бразилии, Боливии и Колумбии», — говорится в сообщении.
Чтобы не заразиться вирусом Зика, следует защищаться от укусов комаров, отметили в ведомстве. Там посоветовали россиянам носить закрытую одежду, использовать репелленты и противомоскитные сетки.
В России случаи этого заболевания не регистрировались с 2017 г. В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что рисков распространения вируса в стране нет.
Лихорадка Зика переносится комарами рода Aedes. Впервые вирус выявили в 1947 г. в Уганде у бенгальского макака. В 1950-х гг. случаи заболевания были зарегистрированы среди людей. По данным ООН, с 2007 г. вспышки болезни наблюдаются в странах Африки, Америки, Азии и Тихоокеанского региона. В большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно, однако у отдельных людей может появиться сыпь, конъюнктивит, боли в мышцах и суставах и др.