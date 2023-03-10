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Общество

Роспотребнадзор предупредил о риске заражения вирусом Зика при поездках за границу

Ведомости

Из-за сообщений о завозных случаях лихорадки Зика в Европе россиянам рекомендуется соблюдать меры предосторожности при поездках за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. 

«В настоящее время наибольшее число случаев ЛЗ выявляется в странах панамериканского региона и на территории Индии. С начала 2023 года случаи заболевания без летальных исходов зарегистрированы на территории 10 стран американского региона. Наибольшее число заболевших выявлено в Бразилии, Боливии и Колумбии», — говорится в сообщении. 

Чтобы не заразиться вирусом Зика, следует защищаться от укусов комаров, отметили в ведомстве. Там посоветовали россиянам носить закрытую одежду, использовать репелленты и противомоскитные сетки.

В России случаи этого заболевания не регистрировались с 2017 г. В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что рисков распространения вируса в стране нет.

Лихорадка Зика переносится комарами рода Aedes. Впервые вирус выявили в 1947 г. в Уганде у бенгальского макака. В 1950-х гг. случаи заболевания были зарегистрированы среди людей. По данным ООН, с 2007 г. вспышки болезни наблюдаются в странах Африки, Америки, Азии и Тихоокеанского региона. В большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно, однако у отдельных людей может появиться сыпь, конъюнктивит, боли в мышцах и суставах и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных