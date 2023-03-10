Роспотребнадзор предупредил о риске заражения вирусом Зика при поездках за границу

Лихорадка Зика переносится комарами рода Aedes. Впервые вирус выявили в 1947 г. в Уганде у бенгальского макака. В 1950-х гг. случаи заболевания были зарегистрированы среди людей. По данным ООН, с 2007 г. вспышки болезни наблюдаются в странах Африки, Америки, Азии и Тихоокеанского региона. В большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно, однако у отдельных людей может появиться сыпь, конъюнктивит, боли в мышцах и суставах и др.