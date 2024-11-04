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Источники «Ведомостей»: Евгений Первышов может возглавить Тамбовскую область

Участник «Времени героев» сменит на посту главы региона Максима Егорова
Елена Мухаметшина
Максим Блинов / РИА Новости

Участник «Времени героев» Евгений Первышов может стать губернатором Тамбовской области. Об этом «Ведомостям» сказали двое собеседников, близких к администрации президента. На этом посту он сменит Максима Егорова, который 4 ноября объявил о своей отставке.

Первышову 48 лет. Он родился в Краснодаре, в 1990-е гг. работал на ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод», затем работал в разных городских структурах Краснодара. С 2012 г. был замначальника, а затем начальником городского управления муниципального контроля. Затем стал главой администрации Прикубанского городского округа. С сентября 2013 г. был замглавы Краснодара по вопросам городского хозяйства. Потом год проработал в Минстрое, но вернулся в 2016 г. сначала на должность первого замглавы Краснодара, а затем на пост мэра Краснодара. В сентябре 2021 г. избрался в Госдуму по Краснодарскому одномандатному округу. В октябре 2022 г. он заявил, что отправляется в зону спецоперации. С мая 2024 г. обучается на кадровой программе «Время героев» для участников спецоперации и военных.

Когда 15 июня президент Владимир Путин встречался в мастерской управления «Сенеж» с участниками «Времени героев», то он разговаривал с Первышовым. Тогда Первышов рассказал президенту, что после начала мобилизации отправился на спецоперацию добровольцем, а до этого был госслужащим. «А где вы до мобилизации работали?» – уточнил Путин. «Депутатом Госдумы, – ответил Первышов. – Я и сейчас являюсь депутатом Госдумы. Я согласовал с [спикером Госдумы Вячеславом] Володиным, он отпустил меня, и я ушел как доброволец на фронт», – сказал тот. Путин уточнил, когда это было сделано. Оказалось, что в 2022 г., а через год, осенью 2023 г., он вернулся обратно на работу в Госдуму.

Первышов рассказал президенту, что был избран в Госдуму от Краснодарского края: «Был до этого пять лет мэром Краснодара с 2016 по 2021 г.». Президент на это сказал: «Были мэром Краснодара?! Как вас зовут? Евгений? У меня будет для вас предложение!» «Я с командой», – ответил депутат. «Тоже хорошо», – заметил Путин.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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