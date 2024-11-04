Источники «Ведомостей»: Евгений Первышов может возглавить Тамбовскую область

Когда 15 июня президент Владимир Путин встречался в мастерской управления «Сенеж» с участниками «Времени героев», то он разговаривал с Первышовым. Тогда Первышов рассказал президенту, что после начала мобилизации отправился на спецоперацию добровольцем, а до этого был госслужащим. «А где вы до мобилизации работали?» – уточнил Путин. «Депутатом Госдумы, – ответил Первышов. – Я и сейчас являюсь депутатом Госдумы. Я согласовал с [спикером Госдумы Вячеславом] Володиным, он отпустил меня, и я ушел как доброволец на фронт», – сказал тот. Путин уточнил, когда это было сделано. Оказалось, что в 2022 г., а через год, осенью 2023 г., он вернулся обратно на работу в Госдуму.