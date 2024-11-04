Источники «Ведомостей»: Евгений Первышов может возглавить Тамбовскую область

Источники «Ведомостей»: Евгений Первышов может возглавить Тамбовскую областьУчастник «Времени героев» сменит на посту главы региона Максима Егорова
Участник «Времени героев» Евгений Первышов может стать губернатором Тамбовской области. Об этом «Ведомостям» сказали двое собеседников, близких к администрации президента. На этом посту он сменит Максима Егорова, который 4 ноября объявил о своей отставке.
Первышову 48 лет. Он родился в Краснодаре, в 1990-е гг. работал на ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод», затем работал в разных городских структурах Краснодара. С 2012 г. был замначальника, а затем начальником городского управления муниципального контроля. Затем стал главой администрации Прикубанского городского округа. С сентября 2013 г. был замглавы Краснодара по вопросам городского хозяйства. Потом год проработал в Минстрое, но вернулся в 2016 г. сначала на должность первого замглавы Краснодара, а затем на пост мэра Краснодара. В сентябре 2021 г. избрался в Госдуму по Краснодарскому одномандатному округу. В октябре 2022 г. он заявил, что отправляется в зону спецоперации. С мая 2024 г. обучается на кадровой программе «Время героев» для участников спецоперации и военных.
Когда 15 июня президент Владимир Путин встречался в мастерской управления «Сенеж» с участниками «Времени героев», то он разговаривал с Первышовым. Тогда Первышов рассказал президенту, что после начала мобилизации отправился на спецоперацию добровольцем, а до этого был госслужащим. «А где вы до мобилизации работали?» – уточнил Путин. «Депутатом Госдумы, – ответил Первышов. – Я и сейчас являюсь депутатом Госдумы. Я согласовал с [спикером Госдумы Вячеславом] Володиным, он отпустил меня, и я ушел как доброволец на фронт», – сказал тот. Путин уточнил, когда это было сделано. Оказалось, что в 2022 г., а через год, осенью 2023 г., он вернулся обратно на работу в Госдуму.
Первышов рассказал президенту, что был избран в Госдуму от Краснодарского края: «Был до этого пять лет мэром Краснодара с 2016 по 2021 г.». Президент на это сказал: «Были мэром Краснодара?! Как вас зовут? Евгений? У меня будет для вас предложение!» «Я с командой», – ответил депутат. «Тоже хорошо», – заметил Путин.