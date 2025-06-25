Трамп: Путин стремится к урегулированию конфликта на Украине

Трамп: Путин стремится к урегулированию конфликта на УкраинеТрамп анонсировал разговор с Путиным об Украине
Президент РФ Владимир Путин стремится к урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает «РИА Новости».
Трамп заявил, что намерен провести очередной телефонный разговор с президентом Путиным. Он не назвал точных сроков, когда может состояться диалог.
Американский лидер при этом отметил, что урегулирование кризиса вокруг Украины оказалось сложнее. По его словам, существуют «проблемы» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он заявил, что общение с российским лидером Путиным оказалось «сложнее», чем он рассчитывал.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил 19 июня, что Путин высоко ценит готовность лидера США Дональда Трампа помогать в урегулировании конфликта на Украине.