Трамп: Путин стремится к урегулированию конфликта на Украине

Американский лидер при этом отметил, что урегулирование кризиса вокруг Украины оказалось сложнее. По его словам, существуют «проблемы» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он заявил, что общение с российским лидером Путиным оказалось «сложнее», чем он рассчитывал.