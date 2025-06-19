Кремль: Путин ценит готовность Трампа урегулировать конфликт на Украине
Президент России Владимир Путин высоко ценит готовность лидера США Дональда Трампа помогать в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что личная встреча с Трампом была бы весьма полезной, однако такое мероприятие требует серьезной подготовки. Он выразил надежду на восстановление полноформатных российско-американских отношений и сообщил, что Москва поддерживает контакты не только с Трампом, но и с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, а также с госсекретарем Марко Рубио.
Последний телефонный разговор между Путиным и Трампом произошел 14 июня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры обсуждали обострение ситуации на Ближнем Востоке. Российская сторона отметила готовность к возможному посредничеству в урегулировании конфликта. После беседы Трамп также подтвердил, что рассматривает возможность участия Путина в урегулировании противостояния между Ираном и Израилем.