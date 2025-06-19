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Кремль: Путин ценит готовность Трампа урегулировать конфликт на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин высоко ценит готовность лидера США Дональда Трампа помогать в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Ранее Путин заявил, что личная встреча с Трампом была бы весьма полезной, однако такое мероприятие требует серьезной подготовки. Он выразил надежду на восстановление полноформатных российско-американских отношений и сообщил, что Москва поддерживает контакты не только с Трампом, но и с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, а также с госсекретарем Марко Рубио.

Последний телефонный разговор между Путиным и Трампом произошел 14 июня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры обсуждали обострение ситуации на Ближнем Востоке. Российская сторона отметила готовность к возможному посредничеству в урегулировании конфликта. После беседы Трамп также подтвердил, что рассматривает возможность участия Путина в урегулировании противостояния между Ираном и Израилем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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