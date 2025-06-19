Путин: встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовлена
Президент России Владимир Путин считает, что личная встреча с президентом США Дональдом Трампом была бы весьма полезной, однако такое мероприятие требует серьезной подготовки. Об этом он заявил во время общения с руководителями ведущих мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«По поводу возможных встреч с господином Трампом, она была бы, безусловно, в высшей степени полезной», – отметил президент.
Путин выразил надежду на восстановление полноформатных российско-американских отношений и сообщил, что Москва поддерживает контакты не только с Трампом, но и с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, а также с госсекретарем Марко Рубио.
До этого в ходе той же встречи президент РФ согласился с позицией Трампа о том, что военный конфликт на Украине мог бы не начаться, если бы тот был президентом США на предыдущем сроке. Путин напомнил, что предлагал тогдашнему лидеру США Джо Байдену отказаться от политического курса, к которому его администрация подталкивала Киев.
Разговор с журналистами прошел в формате вопросов и ответов. Президент прокомментировал широкий круг тем: украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке, отношения с НАТО и совершенствование российских вооруженных сил.