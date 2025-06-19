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Путин: встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовлена

Ведомости

Президент России Владимир Путин считает, что личная встреча с президентом США Дональдом Трампом была бы весьма полезной, однако такое мероприятие требует серьезной подготовки. Об этом он заявил во время общения с руководителями ведущих мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«По поводу возможных встреч с господином Трампом, она была бы, безусловно, в высшей степени полезной», – отметил президент.

Путин выразил надежду на восстановление полноформатных российско-американских отношений и сообщил, что Москва поддерживает контакты не только с Трампом, но и с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, а также с госсекретарем Марко Рубио.

До этого в ходе той же встречи президент РФ согласился с позицией Трампа о том, что военный конфликт на Украине мог бы не начаться, если бы тот был президентом США на предыдущем сроке. Путин напомнил, что предлагал тогдашнему лидеру США Джо Байдену отказаться от политического курса, к которому его администрация подталкивала Киев.

Разговор с журналистами прошел в формате вопросов и ответов. Президент прокомментировал широкий круг тем: украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке, отношения с НАТО и совершенствование российских вооруженных сил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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