Путин: встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовлена

До этого в ходе той же встречи президент РФ согласился с позицией Трампа о том, что военный конфликт на Украине мог бы не начаться, если бы тот был президентом США на предыдущем сроке. Путин напомнил, что предлагал тогдашнему лидеру США Джо Байдену отказаться от политического курса, к которому его администрация подталкивала Киев.