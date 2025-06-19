Путин: Россия выступает против торговых войн и ограничений

Путин: Россия выступает против торговых войн и ограниченийОб этом президент заявил на встрече с главами международных информагентств
Москва выступает против всех торговых войн и ограничений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
«Мы выступаем против всяких всевозможных торговых войн, ограничений и так далее», – заявил глава государства.
Встреча проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По данным Кремля, участники будут обсуждать ключевые направления российской политики и актуальные мировые события. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков до этого сообщал, что среди приглашенных – представители агентств из стран, считающихся недружественными России.
Известно, что на мероприятии присутствуют информагентства из США, Британии, Франции, Германии, Испании, Вьетнама и других стран.
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Ключевая тема форума в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Участие в мероприятии подтвердили представители 137 стран и территорий, в том числе главы крупнейших международных компаний, государственные деятели, эксперты и представители деловых кругов. Известно, что Путин выступит на пленарной сессии 20 июня и примет участие в одной из панельных дискуссий.