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Путин заявил Макрону об угрозе масштабной катастрофы на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ

Ведомости

Систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской АЭС создают угрозу возникновения масштабной катастрофы, заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном.

«Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В ходе разговора стороны подтвердили важность скорейшей отправки на станцию миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая на месте бы оценила обстановку. Кроме того, Путин напомнил о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного комитета Красного Креста посетить СИЗО в Еленовке, обстрелянный ВСУ в конце июля. Российский президент также рассказал, что после заключенной в Стамбуле т.н. «зерновой сделки» по-прежнему сохраняются препятствия для экспорта российского продовольствия.

Накануне Минобороны РФ сообщило о готовящейся Киевом провокации на ЗАЭС в период визита генсека ООН Антониу Гутерриша во Львов. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за это украинская сторона планирует возложить на российских военных.

16 августа стало известно о начале подготовки новой миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. В ООН также сообщили о готовности обеспечить визит организации на станцию через Киев при согласии России и Украины. В МИД РФ возразили, что доставлять миссию через столицу Украины небезопасно, поскольку путь из Киева к ЗАЭС пролегает через линию фронта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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