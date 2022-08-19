Путин заявил Макрону об угрозе масштабной катастрофы на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ

В ходе разговора стороны подтвердили важность скорейшей отправки на станцию миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая на месте бы оценила обстановку. Кроме того, Путин напомнил о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного комитета Красного Креста посетить СИЗО в Еленовке, обстрелянный ВСУ в конце июля. Российский президент также рассказал, что после заключенной в Стамбуле т.н. «зерновой сделки» по-прежнему сохраняются препятствия для экспорта российского продовольствия.