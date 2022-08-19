Путин заявил Макрону об угрозе масштабной катастрофы на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ
Систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской АЭС создают угрозу возникновения масштабной катастрофы, заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном.
«Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
В ходе разговора стороны подтвердили важность скорейшей отправки на станцию миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая на месте бы оценила обстановку. Кроме того, Путин напомнил о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного комитета Красного Креста посетить СИЗО в Еленовке, обстрелянный ВСУ в конце июля. Российский президент также рассказал, что после заключенной в Стамбуле т.н. «зерновой сделки» по-прежнему сохраняются препятствия для экспорта российского продовольствия.
Накануне Минобороны РФ сообщило о готовящейся Киевом провокации на ЗАЭС в период визита генсека ООН Антониу Гутерриша во Львов. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за это украинская сторона планирует возложить на российских военных.
16 августа стало известно о начале подготовки новой миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. В ООН также сообщили о готовности обеспечить визит организации на станцию через Киев при согласии России и Украины. В МИД РФ возразили, что доставлять миссию через столицу Украины небезопасно, поскольку путь из Киева к ЗАЭС пролегает через линию фронта.
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