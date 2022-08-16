МАГАТЭ начала подготовку новой миссии на Запорожскую АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начала подготовку второй миссии на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), рассказал постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Но подготовка пока идет медленно из-за отпуска директора агентства Рафаэля Гросси, уточнил он.
«Сейчас миссия готовится заново. Я так понимаю, что в МАГАТЭ определенная подготовительная работа началась, но пока идет не очень активно, потому что генеральный директор агентства Рафаэль Гросси находится в отпуске. Появится на рабочем месте в понедельник. Конечно, здесь требуются импульсы лично от него», – сказал постпред (цитата по «РИА Новости»).
В конце июля Гросси заявил, что пребывание российских военных на ЗАЭС приводит к крайне неустойчивой ситуации. По его мнению, переход под контроль России самой большой АЭС в Европе и сообщения персонала о применении к ним насилия является «комбинацией нарушений всех возможных правил безопасности, которые только можно представить».
11 августа российский МИД предупреждал, что обстрелы со стороны украинских военных могут привести к катастрофическим последствиям, по масштабам превосходящим взрыв на станции в Чернобыле, и катастрофа может затронуть не только Россию и Украину, но и европейские страны. Аналогичное заявление 12 августа сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что ответственность за эти последствия будет лежать на президентах Украины и США Владимире Зеленском и Джо Байдене.
Также 11 августа Россия потребовала провести заседание Совета безопасности ООН в связи с атаками украинских военных на Запорожскую АЭС. Несмотря на это главы МИД «большой семерки» (G7) потребовали от России «немедленно» вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины. Позже, 12 августа, 42 страны выпустили заявление, в котором призвали Россию вывести войска с территории ЗАЭС. В число подписавших вошли Турция, США, страны Евросоюза, Грузия, Канада, Австралия и другие.
15 августа ВГА Запорожской области Владимир Рогов предложил ввести «режим тишины» вокруг Запорожской АЭС, а также ввести «жесточайшие санкции» в случае его нарушения.
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар. Спустя четыре дня после начала специальной военной операции на Украине российские войска взяли под контроль станцию. В результате Энергодар и Запорожская АЭС неоднократно подвергались обстрелам украинских военных. За последние дни город и станция подвергались обстрелам ежедневно с 11 по 14 августа.
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