Володин возложил ответственность за последствия обстрелов ЗАЭС на Байдена и Зеленского
Обстрелы Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе, ответственность за эти последствия будет лежать на президентах Украины и США Владимире Зеленском и Джо Байдене, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, АЭС обстреливают ракетами и тяжёлой артиллерией, что может привести к трагическим последствиям для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы.
«Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы», — написал Володин, призвав Европарламент прервать каникулы и рассмотреть эту проблему.
5 августа ВГА Запорожской области сообщила об очередной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом». В ведомстве отметили, что авария на Запорожской АЭС вызовет глобальную техногенную катастрофу. Ночью 7 августа ВСУ снова нанесли удар по атомной электростанции. Также атаки продолжились 11 августа — украинские военные нанесли удары по Запорожской АЭС с применением РСЗО и тяжелой артиллерии.
Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаки на ЗАЭС «самоубийственным актом» и призвал прекратить их. Он также выразил надежду, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получит доступ к станции.
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