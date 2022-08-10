Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за обстрелов ЗАЭС
Россия потребовала провести 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с атаками украинских военных на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в постпредстве РФ при всемирной организации.
«Россия запросила брифинг СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями», — рассказал собеседник агентства.
По данным ТАСС, Россия также запросила участие генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в качестве докладчика на предстоящем заседании.
Позже информацию подтвердил первый заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский. «Подтверждаю. Запросили заседание по украинским обстрелам ЗАЭС», — написал он в своем Telegram-канале. Полянский отметил важность темы. По его словам, она «заслуживает пристрастного разговора с коллегами по СБ».
5 августа ВГА Запорожской области сообщила об очередной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом». В ведомстве отметили, что авария на Запорожской АЭС вызовет глобальную техногенную катастрофу. Ночью 7 августа ВСУ снова нанесли удар по атомной электростанции, начался пожар. Позже власти региона сообщили об устранении огня.
Ранее посольство России в США призвало ООН и МАГАТЭ обратить внимание на действия Киева и осудить их. Дипломаты подчеркнули, что обстрелы украинских военных угрожают ядерной безопасности всей Европы. Позже события прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал страны, «имеющие абсолютное влияние на Киев», использовать его для прекращения обстрелов атомной электростанции.
Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаки на ЗАЭС «самоубийственным актом» и призывал прекратить их. Он также выразил надежду, что МАГАТЭ получит доступ к станции.
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